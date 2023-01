‘Reinas sin corona’ adelanta su estreno por el Día Internacional de la Mujer

Trailer de Reinas Sin Corona. Sinargollas Porducciones

Sinargollas Producciones anunció que ‘Reinas sin corona’, se estrenará antes de lo anunciado. La producción nacional llegará a la cartelera el 9 de marzo, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, cuya fecha central es el 8 de marzo.

La producción señaló que esta decisión se tomó con motivo de sumar sumarse a las actividades que buscan sensibilizar a la sociedad y frenar los casos de maltrato y abuso contra el género femenino en nuestro país. Como se sabe, ‘Reinas sin corona’ está inspirada en hechos reales sobre los múltiples casos de feminicidios en el Perú.

“Estoy emocionado porque ya falta poco para que nuestra nueva película llegue a los cines y justo caerá en una fecha tan importante como es el Día de la Mujer. ¿Qué busco con la película? Que las cifras de feminicidio paren, que se reduzcan los casos de feminicidio, del abuso de la mujer y que las personas no callen al ser testigos o víctimas de maltrato, eso es lo que cuenta la historia. Nos encantaría que todos vayan al cine y vean la película, que reflexionen sobre esta situación”, manifestó el director y guionista Gino Tassara.

Cabe recordar que ‘Reinas sin corona’ es la segunda película de Sinargollas y Acción Comunicativa, y tiene como protagonistas a las figuras nacionales Alexandra Graña, Francisca Aronsson y Claudio Calmet. También forman parte del elenco Rossana Fernández Maldonado, Katia Salazar, Kukuli Morante, Matías Raygada, Omar García, Julio Marcone, Carlos Mesta, Anai Padilla, Renato Bonifaz, Karla Medina, Rosa Portugal, Gabriel González, Mariano Ramírez y Elena Romero.

La cantante, conductora y actriz Elena Romero regresa al cine nacional por la puerta grande. La artista incursionó en el séptimo arte hace 40 años protagonizando ‘Maruja en el infierno’.

El rodaje se realizó a inicios de 2022 y tiene como locaciones el hermoso balneario de La Punta en el Callao y la ciudad de México, donde el equipo de producción viajó para rodar con una conocida actriz internacional.

Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz y más periodistas que aparecen en la cinta

En el trailer de ‘Reinas sin corona’ se escucha la voz de la periodista Melissa Peschiera, informando sobre el escándalo de agresión de la mujer arrastrada de los cabellos por su pareja, el cual hace recordar el caso policial que protagonizaron Arlette Contreras y Adriano Pozo. También se ve a la periodista Paola González informando sobre víctimas del monstruo de Pachacamac, en alusión al monstruo de Parcona, quien era el terror de las menores.

Melissa Peschiera y Paola González no son las únicas periodistas que participan en esta cinta, también parecen también los comunicadores Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz, Karina Loayza, Paola González, Romina Caballero, Jessica Roca, Juan Carlos Alcántara y Álvaro Pérez.

“Desde ‘Utopia, la película’ he apostado porque los roles de periodistas en mis películas sean reales profesionales de la pluma. En ‘Utopía…’ algunos me dijeron no, pero luego que vieron a Daniel Castillo, me dijeron, debí aceptarlo. Esta vez para ‘Reinas sin corona’ ha sido más fácil, todos muy colaboradores”, contó el director Gino Tassara, que también es periodista y conductor de TV.

“Solo les dije, informen como saben hacerlo, con naturalidad, y con esa pasión que le ponen en el día a día. No ha sido difícil grabar con ellos, les estoy agradecido por el apoyo a esta película. No sé si fue la primera película para ellos, creo que sí. Para Gunter y Melissa es la primera vez que los veremos en la pantalla grande”, acotó Tassara.

Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz y Álvaro Pérez actuaron en 'Reinas sin Corona'.

