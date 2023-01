Lista de colegios estatales con vacantes: cómo saber y cuál es el proceso de matrícula 2023

El procese se ha aperturado solo en Lima por ahora.

La matrícula escolar 2023 ya inició y la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRELM) habilitó las páginas oficiales para que los alumnos puedan encontrar una escuela hasta el 20 de enero de este año. Qué requisitos se necesita, cómo postular y cómo se puede obtener una vacante en algún colegio público de Lima, todos los detalles te lo dejamos en la siguiente nota. Por el momento hay 2,595 colegios para los estudiantes que decidan postular. Este procese se puedes realizar desde un dispositivo celular, tablet o computadora.

Como informó el Minedu, el Año Escolar 2023 iniciará el próximo 13 de marzo en todos los colegios públicos del país. Asimismo, las vacaciones escolares de medio año se desarrollarán del 24 de julio al 4 de agosto. Según el calendario escolar, todo culminará el viernes 22 de diciembre.

¿Cómo solicitar vacante en un colegio estatal 2023?

El Ministerio de Educación abrió la página Matrícula Lima 2023, donde los estudiantes, con la ayuda de su padre, madre o apoderado, podrá realizar la solicitud de vacantes para colegios estatales. Te dejamos el enlace:

- Matrícula Lima 2023

Se deberá crear una cuenta para buscar una vacante.

¿Cómo solicitar un cupo?

- Primero debes crear una cuenta en el siguiente enlace con los datos del estudiante y el padre, madre o tutor legal.

- Una vez creado tu usuario puedes iniciar sesión con tu nueva cuenta aquí.

- Antes de continuar deberás revisar la lista en el siguiente enlace dando clic en ver relación. Allí verás más de 2.000 colegios con distinto número de vacantes disponibles.

- Luego deberás seguir los pasos que se te presentan en la página implementada por la Minedu, donde colocarás el colegio elegido.

- Finalmente deberás esperar la respuesta a través del correo o ingresando a la página web.

Lista de colegios estatales:

En la lista podrás visualizar el nombre completo de la institución, el distrito donde está ubicado el colegio, la dirección exacta, el nivel que cuenta con vacantes (inicial, primera y secundaria). Además, también el número de vacantes que quedan y las solicitudes registradas, tanto para el turno mañana como para el turno tarde. También podrás buscar por palabras específicas.

Por el momento son más de 2000 colegios con vacantes libres.

Documentos que necesitas para postular

La Dirección Regional de Lima Metropolitana (DRELM) ha señalado en sus páginas oficiales que estos son los documentos que se necesitan para iniciar el proceso.

- Documento de identidad (DNI) de representante legal

- Documento de identidad (DNI) o partida de nacimiento del menor.

Para los casos de ciudadanos del exterior que residen en el Perú, solo se puede acreditar la identidad y edad del estudiante presentando documentos que la Autoridad Nacional de Migraciones ha reconocido como válidos. Te dejamos los principales:

- Carné de extranjería

- Permiso temporal de permanencia

- Solicitudes de refugio

- Partidas o actas de nacimiento del país de origen

- Cédula de identidad del país de origen

- Pasaporte del país de origen.

Las clases a nivel nacional en los colegios públicos iniciarán el 13 de marzo, según el Minedu.

¿Quiénes podrán realizar el proceso de matrícula de manera virtual?

Al tratarse de cupos para menores de edad, el proceso debe ser realizado por los padres o representantes legales, ello en busca de acreditar la identidad de los alumnos. Será necesario contar con ciertos requisitos que verifiquen la tutela de quien realiza el proceso.

- Contar con la partida de nacimiento para confirmar relación con el infante.

- Poder simple otorgado por el padre o la madre del niño o adolescente, mandato judicial, poder por escritura, por acta, inscrito u otorgado a través de oficina consular. (En caso de la representación legal)

- Documento en que conste la condición de tutor, el cual deberá ser entregado a través de una resolución judicial, testamento, resolución administrativa o ejercer tutela legítima.

- Documento que certifique que la persona asume el acogimiento familiar o que es personal designado por el Centro de Acogida Residencial, el cual pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

¿Cómo puedo matricular a mi hijo por primera vez?

El proceso es el mismo para el Año Escolar 2023, no varía según la edad, solo se debe tener los documentos requeridos y hacer la revisión con tiempo porque estos son los más solicitados y tiene gran demanda. Una vez obtenida la vacante, se deberá asisitr al colegio para que saber todos los requisitos necesarios. Entre ellos algunas pruebas de salud o vacunas. Se debe cumplir con todos loa pasos, de lo contrario puede perder la vacante.

En la lista de colegios se podrá encontrar vacantes para los tres niveles: inicial, primaria y secundaria.

¿Cómo saber si aceptaron mi solicitud de vacante?

La respuesta te llegará directamente al correo electrónico que colocaste al crear tu cuenta en la página indicada. También lo podrás ver iniciando sesión con tu usuario aquí. Por otro lado, en caso te quede cerca el colegio, puedes asistir a la escuela a preguntar o llamar si tienes el número de teléfono.

¿Qué hacer si no hay vacantes en el colegio?

Procura buscar otra escuela para tu menor. Son un total de 2,595 de colegios estatales en todo Lima, pero si no quedan vacantes, es mejor que busques alguno particular. Será clave que puedas sacar la cuenta de cuánto está un colegio particular y cuánto pasaje gastará el niño (si en caso va solo o con algún mayor) si llega a obtener vacante en un colegio estatal, pero lejano al domicilio.

Además, en los próximos días se abrirá el mismo proceso, pero con instituciones en las distintas regiones del Perú. Si tienes familiares que residen en otros departamentos y son cercanos a esos colegios, no está demás intentar por una de esas vacantes.

SEGUIR LEYENDO