Miguel Ángel Russo descartó llegada de Paolo Guerrero a Rosario Central

Miguel Ángel Russo fue anunciado el 19 de diciembre como entrenador de Rosario Central de cara al siguiente año. El estratega argentino viene concretando los fichajes para armar un gran plantel para pelear por los primeros puestos. En una charla, el director técnico habló acerca de la posibilidad que Paolo Guerrero llegue al equipo.

En una entrevista con Cadena 3 Rosario, tocó el tema acerca del fichaje del ‘depredador’: “Yo no desmiento nada, son cosas que salen del periodismo. A mí me gusta decir las cosas con la verdad. En este momento, van a aparecer un montón de jugadores”.

Finalmente, Russo descartó la contratación del delantero peruano: “Yo vengo trabajando con nombres hace bastante tiempo y van apareciendo otros. La verdad que con Paolo Guerrero no hemos tenido nada, por eso te digo que es normal eso en este tipo de situaciones”.

Diferentes ofertas

Ante las declaraciones del entrenador argentino, el atacante de 38 años vuelve a quedar descartado de un equipo importante al que se le había vinculado. Días atrás, el periodista argentino Agustín Sileo afirmó que el ‘depredador’ fue ofrecido a Vélez Sarsfield y que en la interna del club se están planteando la contratación del peruano.

Además, Guerrero también está en los planes de Newell’s Old Boys y Once Caldas de Colombia. Ambos están tras los pasos del goleador histórico de la selección peruana para reforzar sus ataques para el próximo año.

Alianza Lima también fue sondeado como uno de los posibles destinos del ex Flamengo. José Bellina, gerente deportivo del club confirmó que no hubo ningún diálogo con el ‘depredador’ acerca de su ansiado retorno al equipo. Mencionó que desde a mitad de este año no han vuelto a tener comunicación con el atacante.

Rendimiento de Guerrero

El delantero de 38 años no está atravesando su mejor momento en su carrera. Desde hace un tiempo no ha tenido la regularidad que le hubiese gustado, debido a una lesión en su rodilla del que no se ha recuperado al 100%. Solamente en esta última campaña participó en 10 partidos, sin conseguir anotar ningún gol con el Avaí.

Asimismo, estuvo desde el 26 de octubre del 2021 sin equipo, dado a que el ‘colorado’ decidió rescindirle su contrato por el tiempo que estuvo sin jugar. Recién el 21 de julio de este año pudo ser contratado por el ‘león de la isla’. El estar nueve meses sin tener continuidad le costó ser tomado en cuenta por el entrenador de su nuevo equipo.

En la campaña 2021, perteneció a Internacional de Porto Alegre, pero no pudo consolidarse en el once titular. Disputó 16 encuentros fue tomado en cuenta y logró convertir en dos oportunidades. Desde su llegada al ‘inter’ el 12 de agosto del 2018, estuvo fuera de los terrenos de juego por 321 días y se perdió 69 compromisos.

Incluso su poco rodaje le impidió ser tomado en cuenta para vestir la ‘blanquirroja’. Guerrero se perdió casi toda la Eliminatorias para Qatar 2022. Al pasar al repechaje, Ricardo Gareca decidió no llamarlo, al no tener actividad deportiva en los meses previos a ese importante partido.

