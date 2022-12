Las 100 mejores canciones para recibir el Año Nuevo 2023

Descubre las canciones que más se escucharon y bailaron que te ayudarán a armar tu playlist de Año Nuevo.

Nos despedimos del 2022 con música a todo volumen. El año que acabó nos dejó varios hits que no dejaban de sonar en nuestra cabeza. Muchos de estos se hicieron virales en las redes sociales, animando a todos a que bailen y coreen de inicio a fin.

Para celebrar el Año Nuevo 2023 como se debe, es necesario crear un playlist que reúna las mejores canciones que se convirtieron en nuestras favoritas. En inglés, español, coreano o portugués, cuando se trata de festejar, el idioma no es un impedimento.

Tini, Harry Styles y BLACKPINK entre lo más viral en Internet.

Mix año nuevo 2023 para bailar y gozar

Estas son las canciones lanzadas en 2022 y otras que volvieron a cobrar popularidad por las series, trend de Tiktok y el inicio del Mundial Qatar. ¿Cuántas conoces? Estas son las infaltables para tu playlist de Año Nuevo 2023.

1. Miss you - Oliver Tree

2. Gyal you a party animal sped up

3. Who is she? - Monster

4. Cuatro veinte - Emilia

5. As it was - Harry Styles

6. Hasta abajo - Yandel

7. Magalenha - Sergio Mendes

8. Big boy - SZA

9. Antifragile - LE SSERAFIM

10. La triple T - Tini

11. Tô Apaixonado Nessa Mina - MC Kevinho

12. Danza kuduro - Don Omar

13. Limeñito rap - Gabiboi

14. Pink venom - BLACKPINK

15. Villano antillano: Bzrp Music Sessions 51

16. No sped up - Meghan Trainor

17. Felina - Héctor & Tito

18. About damn time - Lizzo

19. Envolver - Anitta

20. Tukoh taka - Tema Mundial Qatar 2022

21. My universe - BTS y Coldplay

22. Besos moja2 - Wisin & Yanel y Rosalía

23. Just dance sped up - Lady Gaga

24. Gogo dance - El alfa

Las canciones de Feid no dejaron de sonar en el 2022.

25. Pantysito - Varios artistas

26. De Carolina - Rauw Alejandro

27. Yoru ni kakeru - Yoasobi

28. I wanna de yours - Artic Monkeys

29. Marta tiene un marcapasos - Hombres G

30. Cuff it - Beyonce

31. Rich flex - Drake y 21 Savage

32. One kiss - Dua Lipa

33. Bombón - Daddy Yankee

34. Yet to come - BTS

35. Automático - Maria Becerra

36. Dreamers - Jungkook

37. Devoto - Kim Loaiza

38. Tarara - Alexio

39. Sin novia - Nicky Jam

40. Hype boy - NewJeans

41. Ahí ahí ahí - De la ghetto

42. Butakera - La Joaqui

43. Se le ve - Dímelo flow

44. Jordan - Ryan Castro

45. Látigo - Jowell y Randy

46. Bloody Mary - Lady gaga

47. Ron cola - Rauw Alejandro

48. Parado no Bailão

49. Pra pra pra - Deavele Santos

50. Unholy - Sam Smith

Gracias a redes sociales como Tiktok se viralizaron canciones old school y lanzamientos del 2022.

Las 50 canciones más escuchadas en Perú

Descubre todas las canciones que se hicieron virales y fueron las más escuchados por los peruanos en Spotify. El cantante Bad Bunny iniciará el 2023 siendo el artista más escuchado del 2022 en nuestro país.

1. Un peso - J Balvin y Bad Bunny

2. Baby otaku - Polimá Westcoast

3. Vista al mar - Quevedo

4. En la de ella - Jhayco

5. Después de la playa - Bad Bunny

6. Salir con vida - Morat y Feid

7. Me rehúso - Danny Ocean

8. 12x3 - Dekko

9. Prohibidox - Feid

10. MAMIII - Becky G y Karol G

11. Noche en Medellín - Cris MJ

12. Un coco - Bad Bunny

13. Te felicito - Shakira

14. Tacones rojos - Sebastián Yatra

15. La corriente - Bad Bunny y Tony Dize

16. Gatita - Bellakath

17. Ultra solo - Polimá Westcoast

18. Lo siento BB:/ - Tiny y Bad Bunny

19. Party - Bad Bunny

20. Tarot - Bad Bunny

21. Marisola - Cris MJ

22. Ojos marrones - Lasso

23. No se va - Morat

24. Despechá - Rosalía

Rosalía lanzó su álbum Motomami en el 2022.

25. ¿Cómo dormiste? - Rels B

26. Yonaguni - Bad Bunny

27. La inocente - Mora y Feid

28. Gatúbela - Karol G y Maldy

29. Desesperados - Rauw Alejandro

30. As it was - Harry Styles

31. Cairo - Karol G

32. Monotonía - Shakira

33. Punto 40 - Rauw Alejandro

34. Gato de noche - Ñengo Flow y Bad Bunny

35. Normal - Feid

36. Provenza - Karol G

37. La canción - J Balvin y Bad Bunny

38. Chorritos pa las animas - Feid

39. Moscow mule - Bad Bunny

40. Titi me preguntó - Bad Bunny

41. Neverita - Bad Bunny

42. Ojitos lindos - Bad Bunny

43. Lokera - Rauw Alejandro

44. Quevedo: Bzrp Music Sessions 52

45. Efecto - Bad Bunny

46. La jumpa - Arcángel y Bad Bunny

47. Me porto bonito - Bad Bunny y Chencho Corleone

48. Hey mor - Ozuna y Feid

49. Feliz cumpleaños Ferxxo - Feid

50. La bachata - Manuel Turizo

