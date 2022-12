10 consejos para tener un viaje sin contratiempos en Año Nuevo

Si te vas de viaje por Año Nuevo y no quieres sufrir percances, sigue estos consejos. (Freepik)

Las celebraciones de fin de año son motivos para siempre pasarla con la familia y los amigos más cercanos, pero también usar esos días libres que nos dan en la oficina o trabajo para escapar de la rutina y de la bulliciosa Lima, por ello muchos hacen maletas y se embarcan en un viaje que puede ser inolvidable.

Si tú eres uno de esos que no desaprovecha ninguna oportunidad, debes tomar en cuenta estos consejos para que no pases ningún tipo de percance y tu viaje sea lo más placentero posible.

1. Elige el destino perfecto

Antes de comenzar cualquier aventura, debes tener claro hacia dónde deseas ir. Nuestro país tiene una infinidad de ofertas que puedes gozar solo o con tu familia. Un ejemplo es que si aman la naturaleza, la selva peruana puede ser una gran opción. En cambio, si lo tuyo es más bien el sol y la playa, cualquier punto de la costa nacional será tu mejor alternativa.

También puedes ver que actividades se realizan en ese lugar que elijas para que organices de mejor manera tu itinerario.

2. Reserva con tiempo

Una vez que ya hayas elegido a dónde quieres ir, realiza la reserva de tu viaje. Recuerda que justo en estas épocas muchas personas suelen salir de viaje también. Y ante la demanda, los tickets de avión o bus, la estadía, comida y paquetes turísticos suelen aumentar sus precios.

La idea es que lo hayas hecho dos meses atrás, pero siempre puedes encontrar alguna oferta de último momento.

3. Haz el Check-in via online

En estos tiempos, suena casi a pecado que no ahorres tiempo y dinero antes de ir al aeropuerto realizar el respectivo chek-in de tu vuelo en la comodidad de tu casa.

De esta manera, solo te tendrás que preocupar solo de llegar a tiempo al aeropuerto y pasar de frente a la sala de embarque.

4. Ten las maletas listas

Ni se te ocurra esperar al último momento para recién armar tu equipaje. Ocurre que te podrías olvidar de cosas realmente importantes que podrías necesitar en tu viaje.

Por eso organízate unos días antes y asegúrate de empacar justo lo que necesitarás, sin provocar sobrepeso. Además ten en cuenta el clima que tiene la ciudad a la que vas a viajar para que lleves el tipo de ropa adecuada.

5. No llegues tarde al aeropuerto

Justo en estas épocas de Navidad y Año Nuevo, el camino al aeropuerto podría estar atascado de autos provocando tráfico. Además estos lugares andan repletos de gente. En la medida de lo posible intenta llegar entre dos o tres horas antes de tu vuelo. Solo así podrás tener todo bajo control y disfrutar tu viaje sin complicaciones.

6. Siempre ten cargado tu celular

En esto tiempos, el teléfono celular es casi de vital importancia en muchos aspectos de nuestra vida. En este caso, como ya no es indispensable tener tu tarjeta de embarque impreso, lo puedes tener en tu aparato. Imagínate que en pleno aeropuerto se te acabe la batería, ya no la cuentas.

Es por eso que siempre lo debes tener cargado, y que siempre tengas un cargador portátil a la mano por cualquier eventualidad. Además de tomar las respectivas fotografías, puedes revisar las veces que quieras toda la información de tu viaje.

7. Que los niños no se te aburran

Si eres de los que se va de viaje con los pequeños de la casa, toma todas las medidas necesarias para que todo el proceso sea entretenido para ellos y no se aburran.

Además de juguetes, y dependiendo la edad, también podrías darles algunos artefactos electrónicos (tablets), ponerles música o buscar alguna actividad lúdica. Tampoco te olvides de llevar contigo galletas, jugos y una ropa de muda por si se ensucian haciendo una travesura.

8. Siempre lleva una botella de agua

Cuando uno sale de viaje cualquier inconveniente podría suceder como dolores de cabeza, náuseas, mareos. Es por eso que tener una botella de agua es indispensable. Y si vas con niños, mucho más para evitarles cualquier molestia.

9. Ten mapas del lugar

Es posible que cuando llegues al lugar el servicio de roaming no funcione como tú quisieras. Entonces para no perderte en la ciudad que estés y halles lugares a los que quieres llegar, lo mejor es que hagas lo clásico y te proveas de un mapa o guía. Solo así no te perderás detalle alguno y tus fiestas de Año Nuevo serán inolvidables.

10. No pierdas tu maleta

Sabes que en los aeropuertos puede pasar cualquier cosa. Sobre todo en esta épocas de ‘locura’ y uno de esos inconvenientes que podrías sufrir es que se te pierda una maleta. Para evitar esa situación, utiliza el viejo y conocido truco de marcar de manera especial tu equipaje para que lo reconozcas de inmediato cuando lo veas en la manga.

