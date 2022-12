Rafael López Aliaga descarta difamación a Daniel Urresti y responsabiliza al “jefe de redes” de su campaña

Rafael López Aliaga, electo alcalde de Lima, rechazó la acusación en su contra por difamación agravada, interpuesta por Daniel Urresti, durante la audiencia judicial.

El líder de Renovación Popular responsabilizó, sin pruebas, a Urresti Elera por el asesinato al periodista Hugo Bustíos. Además, aseguró que el exministro ultrajó a una mujer durante la época del terrorismo en el Perú.

“Lo tengo clarísimo. No, no es un hecho realizado por mi persona. Inclusive hay un equipo, yo tengo un equipo de prensa y de redes. No es una cuenta, se llama fanpage, es una cuenta política que tiene todo un equipo detrás. (…) La respuesta es no [difamé a Daniel Urresti]”, manifestó el electo burgomaestre.

En otro momento, durante su rechazo al presunto delito, indicó que fue el jefe de su campaña en redes sociales, Christian Salazar Mateo (según refirió), el responsable de realizar la supuesta publicación difamatoria en su cuenta de Twitter.

“Ya lo dije, [quien redactó el tuit fue] el jefe de redes [sociales] en toda la campaña, no solamente presidencial, sino también municipal. Es Christian Salazar Mateo, ya lo he dicho por tercera vez. La publicación la hace él”, afirmó.

Posteriormente, aseguró que la publicación, “que no fueron hechos por su persona”, fue borrada de sus redes sociales tras recibir el documento de la denuncia.

“Cuando llega la carta notarial de un abogado que no estaba acreditado con poderes ni nada, inmediatamente hay una acción que es eliminar una publicación”, detalló.

Además, agregó “que [en] la otra publicación [cuestionada] solamente se dejó el video que es público, de Justicia TV”.

“[No se hizo] nada más, [ese video no tiene] ningún juicio de valor. Si tanto le preocupa al doctor Urresti, entonces esa fue la acción. Con el jefe de redes, evidentemente”, puntualizó López Aliaga.

Rafael López Aliaga participó de evento de líderes conservadores.

Se defiende

Daniel Urresti, excandidato a la municipalidad de Lima y a la presidencia por Podemos Perú, se pronunció en diversas oportunidades sobre la denuncia a López Aliaga.

El también exministro del Interior, durante la pasada gestión del expresidente Ollanta Humala, negó las afirmaciones y explicó que los casos fueron archivados.

“Lo del ultraje fue archivado dos veces por la fiscalía de Huamanga. Ahora, lo del señor Hugo Bustíos, yo no sé qué va a presentar [Rafael López Aliaga] porque él no tiene ninguna prueba”, manifestó Urresti Elera hace unos meses.

En otro momento, se refirió sobre la suma de reparación civil que le exige al electo alcalde de Lima. En diálogo con los medios de comunicación, indicó que con la suma planea ayudar a las ollas comunes de distritos necesitados.

“Así que, señor López, le digo: vaya reuniendo sus 34 millones de soles (…) esa plata la voy a usar yo para las ollitas comunes”, aseguró el expostulante desde el distrito de San Juan de Lurigancho.

