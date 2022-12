Ministro de Trabajo asegura que renuncia de Dina Boluarte no daría solución a los problemas del país

Eduardo García permaneció en el cargo tras los cambios en el gabinete ministerial.

La crisis política y social en el Perú se ha agravado con la muerte de decenas de ciudadanos durante las protestas contra el gobierno de turno. Opositores han señalado que la renuncia de la mandataria sería una solución a lo sucedido, pero desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo García, opina lo contrario. Este recalcó la necesidad de atender las demandas inmediatas de la población.

Con el fin de oír los reclamos, junto a otros ministros se encuentran recorriendo diversas regiones del país. Por su parte, el titular de Trabajo se hizo presente en la sede de la Dirección Regional de Trabajo de Tacna. “La gente quiere tener trabajo para vivir. La próxima semana estaremos en Moquegua, en donde también realizaremos estas mesas”, dijo tras asegurar que la región sureña se encuentra organizada.

El ministro instó a la paz social y a dejar de lado la violencia porque “ese no es el camino para lograr nuestro desarrollo”. Sobre una de las demandas sociales, el adelanto de elecciones generales, García señaló que “”es necesario que se realicen reformas sustanciales, para evitar repetir situaciones como las que se han vivido”. El ministro se reunió con los alcaldes electos y se abordó el programa Lurawi Perú que ofrecerá 1.000 empleos en el 2023.

Eduardo García formó parte del gabinete Angulo.

Perfil del ministro

La presidente de la República, Dina Boluarte, completó el gabinete ministerial liderado por Pedro Angulo al anunciar al nuevo titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo Alonso García Birimisa quien sucederá en el cargo a Alejandro Salas Zegarra. Tras la salida de Angulo y el nombramiento de Otárola como premier, el titular de Trabajo se mantuvo en el cargo.

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, García Brimisa, anteriormente ya ha laborado en el ministerio que ahora lidera, puesto que, ha trabajado como asesor II del Despacho Ministerial de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo de julio del 2020 a enero del año pasado.

También fungió de director regional y director general en el MTPE, además de haber desempeñado el cargo de jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y coordinador de Asuntos Laborales.

Prontas elecciones

Una de las principales demandas de la población es la convocatoria de elecciones generales. En medio de la crisis política, el Ejecutivo ha presentado un proyecto y desde el Legislativo se continúan creando propuestas con fechas variadas. Finalmente, el destino de estas se decidirá en el hemiciclo, pero la lentitud y el resultado de las primeras votaciones no entusiasman a Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Elecciones generales al 2024 han sido aprobadas en primera votación.

“Después de la actuación del Congreso, podría pensar que no aprobarían, pero no con una votación afirmativa tan baja. Eso me ha llevado a pensar que es muy difícil que llegue a esos 87, porque creo que en el Congreso hay fuerzas políticas que no quieren el adelanto de elecciones. Y no lo quieren porque ese era el sentir del Parlamento hace poquísimas semanas. Ni el Gobierno, ni el Parlamento lo querían. Ahora se ven obligados”, dijo Tuesta.

Para el especialista los comicios en el 2024 permitirían que se pongan en marcha reformas que hacen falta; sin embargo, a estas alturas lo considera inviable. El tiempo que ha pasado desde la vacancia y sumado a las protestas sociales en contra del actual gobierno vuelven complicada la posibilidad de convocar elecciones donde se hagan efectivas cambios al sistema que se conoce hasta ahora.

