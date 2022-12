La Reina del Sur 3: Así fue la participación de Emanuel Soriano en la serie de Telemundo

La Reina del Sur 3: Así fue la participación de Emanuel Soriano en la serie internacional. (Telemundo)

Cada vez son más los actores peruanos que están participando en la tercera temporada de ‘La Reina del Sur’. Mayella Lloclla, Rodrigo Palacios y Gerardo Zamora fueron los primeros artistas nacionales que hicieron su debut en la teleserie internacional y ahora es el turno de Emanuel Soriano, quien apareció por primera vez en el capítulo 43.

La tercera entrega de la producción de Telemundo está llegando a su fin y no podía faltar la actuación de nuestro compatriota. Emanuel Soriano le da vida a Armando, un joven que vive en Lima y que le gusta asistir a los juegos de billar. Faustino Sánchez Godoy (Lincoln Palomeque) y Sofía Mendoza (Isabella Sierra) tienen la tarea de secuestrarlo para ayudar a Teresa Mendoza (Kate del Castillo).

Sofía comienza a coquetear y logra que Armando se fije en ella. Luego de un par de besos, Faustino lo golpea con su pistola y lo sube a una camioneta. Esto con el fin de chantajear a su padre, Don Rubén o ‘Jinete rojo’, para que le entregue a Teresa una de las llaves que necesita para encontrar las pruebas en contra de la DEA.

En la próxima edición, Oleg (Antonio Gil) y Teresa llevarán a Armando a un edificio para intercambiarlo por la llave. Se espera que el actor peruano continúe con su participación en los siguientes episodios, pues Mayella Lloclla, Rodrigo Palacios y Gerardo Zamora han actuado en más de dos capítulos.

Admiración por Cusco

Durante una conferencia de prensa, Kate del Castillo confesó cómo fue su visita a nuestro país y resaltó las cosas que más le gustaron, por las cuales volvería en una próxima oportunidad. “La gente fue increíble. Yo me sentía una rockstar. La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y cariño. La mejor comida que he tenido en mi vida, una cosa increíble”, comentó en un inicio.

Sobre su experiencia grabando en Cusco, señaló: “Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como es Perú, como es Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía. Pocas veces he experimentado algo así”.

“Es un país muy hermoso, la gente es hermosísima y la gastronomía es impresionante. Fui muy feliz allí. La gente fue increíble. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones”, añadió.

El debut de Mayella Lloclla

La actriz peruana de 36 años apareció en el episodio 31 de ‘La Reina del Sur 3′. Mayella Lloclla dio vida a una misteriosa vendedora de artesanías cuzqueña, que está a cargo de la galería Inti, la cual está relacionada con el ‘Jinete Rojo’.

“Y ya entramos en ‘La Reina del Sur’ en Telemundo. ¿Quiénes lo vieron? Y los que no lo han visto este 30 de diciembre entramos a Netflix. De Perú para el Mundo”, escribió la artista nacional junto a fotografías que se tomó junto a Kate del Castillo y otros miembros del elenco.

