A qué hora juegan Colombia vs Bolivia en Perú: duelo amistoso por fecha FIFA 2024

A qué hora juegan Colombia vs Bolivia por amistoso FIFA en Estados Unidos.

Las selecciones de Colombia y Bolivia se medirán hoy sábado 15 de junio en un amistoso a llevarse a cabo en el contexto de la fecha FIFA de junio. El estadio Rentschler Field de la ciudad de Connecticut, Estados Unidos, será el escenario de este compromiso entre dos escuadras que buscarán afinar detalles de cara a lo que será la Copa América 2024 y que llegan de diferentes realidades.

El cuadro ‘cafetero’ llega como la gran favorita a este cotejo, no solo por la jerarquía de sus futbolistas, sino también por la impresionante racha positiva que tiene: 22 partidos sin perder entre amistosos y Eliminatorias Sudamericanas que le significó 17 triunfos y 5 empates. El último resultado fue una contundente goleada de 5-1 sobre Estados Unidos.

El entrenador Néstor Lorenzo ha convertido a su equipo en uno capaz de sacar adelante los compromisos en base al buen juego con el balón, pero también con la efectividad de sus jugadores, tanto los de ataque como los del mediocampo. Justamente, Rafael Santos Borré, quien ha sido criticado por los hinchas porque no era un delantero goleador, ha sido el jugador que más tantos ha convertido bajo el mando del DT argentino: cinco en total.

No obstante, Colombia no contará con todo su plantel disponible. Esto debido a que Sebastián Gómez y Yerson Mosquera fueron desafectados de la nómina por lesión y, no solo se ausentarán ante los bolivianos, sino que se perderán el certamen continental.

Goles y resumen del abultado triunfo de los 'cafeteros' sobre los estadounidenses en el estadio FedExField de Maryland. (Video: B/R Football)

Por otro lado, la selección de Bolivia no ha podido encontrar el rumbo bajo la dirección técnica del brasileño Antonio Carlos Zago. Esto se explica con las últimas ocho presentaciones entre amistosos y Eliminatorias 2026, solo obtuvo 2 victorias (2-0 contra Perú y 1-0 ante Andorra).

En la actual fecha FIFA, los ‘altiplánicos’ perdieron por 3-1 ante Ecuador en Estados Unidos, resultado que ha estirado su mal momento futbolístico. Sin embargo, en esa situación crítica, ha encontrado buenos pilares para intentar encaminar el camino: Miguel Terceros de Santos de Brasil y Ramiro Vaca de Bolívar, quienes están llamados a liderar a su elenco.

Miguel Terceros es uno de los pilares de la nueva generación de la selección de Bolivia. - créditos: Getty Images

Colombia vs Bolivia: últimos enfrentamientos

Colombia y Bolivia se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia. Pero si revisamos los últimos cinco enfrentamientos, existe una notable superioridad de parte de los ‘cafeteros’ con cuatro victorias y un empate.

El choque más reciente entre los dos equipos se realizó el 24 de marzo del 2022 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En aquel partido por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, los colombianos golearon por 3-0 con los goles de Luis Díaz (39′), Miguel Ángel Borja (72′) y Matheu Uribe (90′).

Goles y resumen de la victoria de los 'cafeteros' en Barranquilla por la fecha 17 del proceso clasificatorio. (Video: Conmebol)

Colombia vs Bolivia: posibles alineaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Rafael Santos Borré. DT: Néstor Lorenzo

Bolivia: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Jairo Quinteros, Jesús Sagredo, José Sagredo; Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Miguel Terceros, Lucas Chávez, Fernando Saucedo y Carmelo Algañaraz. DT: Antonio Carlos Zago

A qué hora juegan Colombia vs Bolivia

El Colombia vs Bolivia se llevará a cabo a las 16:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 17:00 horas. En cambio, en Argentina, Brasil y Uruguay se realizará a las 18:00 horas, mientras que en México el pitazo inicial será a las 15:00 horas.

Canal TV del Colombia vs Bolivia

El partido entre Colombia y Bolivia a desarrollarse en el estadio Rentschler Field de Connecticut, Estados Unidos, el sábado 15 de junio, se transmitirá en todos los países de Latinoamérica, incluyendo a México, por la señal de Claro Sports (3 y 63).

Pero en suelo peruano se podrá seguir a través de Latina TV (canales 2 y 702), Movistar Deportes (canales 03 y 703 en HD) y también por Movistar TV App, la plataforma de streaming de dicha compañía. En territorio colombiano se verá por Caracol TV y RCN Televisión, mientras que en espacio boliviano por Inter Satelital.

Movistar Deportes transmitirá el amistoso entre Colombia y Boliva para Perú.