Courteney Cox a los 60: la obsesión sexual de su ex marido y el amor platónico de su compañero de Friends

La actriz que fue Monica en Friends cumple 60 años EFE/Paul Buck/Archivo

“No voy a llegar muy lejos. Sólo mido 1,65 m y no tengo una gran apariencia”, declaró en sus primeros días como modelo. Pero al llegar a su sexta década de vida, queda claro que se equivocó y por mucho: Courteney Cox es reconocida a nivel mundial por su papel como Monica en la serie Friends, sin embargo, su primera incursión notable fue cuando fue seleccionada como la chica “sorprendida” sacada de la multitud por Bruce Springsteen, que la invitó al escenario en el video de su canción Dancing in the Dark de 1984, papel por el cual le pagaron 350 dólares.

Amada por la cámara

Courteney Bass Cox nació el 15 de junio de 1964 en Birmingham, Alabama, en una familia adinerada del sur de Estados Unidos. Hija de Courteney Bass y Richard Lewis Cox (1930-2001), un empresario, ella era la pequeña de la familia con dos hermanas mayores (Virginia y Dottie) y un hermano mayor, Richard, Jr. Se crio en un suburbio lujoso, Mountain Brook, y era la típica niña mimada de papá. Por eso, quedó devastada cuando, en 1974, sus padres se divorciaron y su padre se mudó a Florida.

Se convirtió en una adolescente rebelde y no le hizo las cosas fáciles a su madre y a su padrastro, el empresario neoyorquino Hunter Copeland, aunque ahora tienen una gran relación. En la escuela secundaria fue porrista, tenista y nadadora, y en su último año, tuvo su primera experiencia como modelo. Apareció en un anuncio de la tienda Parisians. Después de graduarse dejó Alabama para estudiar arquitectura y diseño de interiores en Mount Vernon College. Al año abandonó los estudios para dedicarse al modelaje en Nueva York, tras ser contratada por la prestigiosa Agencia de Modelos Ford. Su foto ilustró tapas de revistas para adolescentes, como Tiger Beat y Little Miss. Además se la vio en varias novelas románticas. Luego pasó a las publicidades de Maybelline, Noxema, New York Telephone Company y Tampax. En ese comercial se convirtió en la primera persona en decir “período” en la televisión estadounidense.

Courteney Cox en 1983, un año antes de bailar junto a Bruce Springsteen (Photo by Getty Images) (Getty)

En 1987, Cox obtuvo el papel de Lauren Miller en la serie Family Ties, en la que interpretó a la novia del personaje de Michael J. Fox. Posteriormente participó en varios programas de televisión y películas. Se desatacó en un episodio de la serie Seinfeld y en el filme Ace Ventura: Pet Detective. Sin embargo, su gran salto llegó con Friends, cuando ya había establecido su nombre en la industria del entretenimiento. Si los creadores de Friends hubieran seguido su plan inicial, Jennifer Aniston no habría sido seleccionada como Rachel Green. Marta Kauffman, una de las creadoras de la serie, inicialmente quería que Cox interpretara a Rachel, pero fue la propia Courteney quien expresó su deseo de interpretar a Monica. Al obtener el papel, Cox ya era la actriz más reconocida entre los seis integrantes del elenco principal. La química entre ella y sus compañeros impulsó rápidamente a Friends al éxito, llevando a la serie a la cima de los índices de audiencia. Y además transformó a los protagonistas en estrellas de renombre, lo que resultó en beneficios económicos importantes para todos ellos.

En 2002, los seis actores negociaron para que ninguno ganara más que los demás, y en las dos últimas temporadas de Friends, cada uno de los protagonistas cobró un millón de dólares por episodio. En 2015, Cox y sus compañeros de reparto obtenían más de 20 millones de dólares al año en regalías por Friends.

El elenco de Friends. Courteney Cox fue Monica.

Una película de terror

La morocha Cox tuvo una relación de seis años con el actor Michael Keaton (1989-1995), y luego salió con el cantante Adam Duritz de Counting Crows, quien escribió la canción Monkey para ella. Hasta que en 1996 Cox interpretó a Gale Weathers en todas las secuelas de la película de terror Scream, y conoció a su esposo, David Arquette, en el set de la primera película de Scream. Se casaron el 12 de junio de 1999, frente a 250 invitados en la catedral Grace de San Francisco, el novio le colocó un anillo con la frase grabada “Un trato es un trato”. A su boda asistió todo el reparto de Friends, así como la hermana de David, Patricia Arquette, y su entonces esposo, Nicolas Cage. Tuvo ocho abortos espontáneos entre 2001 y 2010 durante su matrimonio, aunque en 2004, la pareja tuvo a su hija Coco, de quien Jennifer Aniston es madrina. La niña nació dos días antes de que Cox cumpliera 40 años.

En 1996, Courteney era la estrella de la comedia más famosa del mundo, y el papel más notable de Arquette hasta ese momento fue el de un vampiro torpe en la película Buffy la Cazavampiros. El actor se enamoró desde que se conocieron, pero Cox tardó un poco más. Él incluso admitió que tuvo que engañarla para que le diera una chance. “Nos conocimos en una fiesta antes de empezar a filmar Scream. Yo fui un poco presumido, y Courteney dijo, ‘Ah sí, oí hablar de vos’, y seguimos coqueteando por un tiempo. Ella es tan hermosa y simpática”, explicó. La arrogancia de Arquette valió la pena y dos años después ella aceptó casarse. Pero mientras que al inicio demostraron que los opuestos se atraen, sus diferencias finalmente los separaron.

A lo largo de su carrera, Arquette fue el líder de lo que se consideró “la peor banda de rap metal de la historia”, dueño de un club nocturno y campeón mundial de Lucha de la WCW. Y esas costumbres pronto se volvieron fastidiosas para Cox, que empezó a sentirse más como su madre que como su esposa. En el 2010, poco después de anunciar su separación, David habló de sus problemas en el programa del célebre conductor Howard Stern, y admitió que la madurez no era uno de sus puntos fuertes. En aquella entrevista reveló que la elección de Cox del regalo por el undécimo aniversario de bodas fue una clara señal de que ella no quería “fastidiarlo” más. Courteney le obsequió lo único que ella le había prohibido tener: una motocicleta. Arquette contó: “Me dijo ‘Ya no quiero ser tu madre nunca más’. Y yo aprecié ese gesto suyo. Ella no quería decirme todo el tiempo ‘No hagas esto’”. El actor reconoció que pasó por muchos malos períodos desde su ruptura con Cox.

Courteney Cox estuvo en pareja con Michael Keaton y se casó con David Arquette, a quien describió como un obsesivo sexual

A pesar de ganarse una reputación de mujeriego tras su separación, Arquette insistió en que fue fiel cuando estaban juntos. Dijo que sólo se metió en la cama con una moza tras su separación. Y en otra charla admitió que este encuentro lo afectó emocionalmente. “Después de acostarme con la primera chica terminé llorando. Fue el fin de toda la intimidad que compartí con mi esposa. Era como algo nuevo. Fue como dejar eso de lado”. En cambio, surgieron rumores de que Cox no había sido fiel y la relacionaban con el actor Brian Van Holt. Pero ella lo negó.

Los muchos comentarios que hizo Arquette no ayudaron a su relación. Cox quedó “furiosa” al descubrir que su marido compartía todos sus problemas en público, como cuando reveló que él y Cox no tuvieron relaciones durante cinco meses, y que esencialmente le dio permiso para acostarse con otras mujeres. En aquella ocasión dijo: “Ella sabía que no estaba teniendo relaciones conmigo, y me dice, ‘Oye, quiero que hagas lo que tengas que hacer’. Esencialmente me dio permiso de estar con otras mujeres”. Un año después de enojarse con Arquette por hablar demasiado, la actriz también fue al programa de Stern para hablar de sí misma y llevó a Arquette, quien todavía era legalmente su marido. La entrevista se convirtió en una sesión pública de terapia matrimonial. Courteney reveló más detalles sobre su vida privada, incluyendo la constante excitación de Arquette y su obsesión por el sexo. “Siempre que necesitaba que David me abrazara, él no podía ni poner sus brazos alrededor mío sin excitarse completamente”, dijo la actriz. Habló de un período particularmente duro para ella que fue cuando su padre estaba en pésimas condiciones de salud. Respecto de esa etapa explicó: “David nunca me dijo, ‘siento mucho que tu padre se esté muriendo’, pero sí ‘¿podemos tener sexo?’”

La pareja nunca logró recuperar la química inicial. Y una vez más Cox habló de su falta de relaciones de una manera pública, de su matrimonio fallido y de cómo su conexión con Arquette cambió gradualmente con los años. “Vivíamos vidas separadas, sólo coexistiendo y siendo amigos, pero no teniendo la intimidad que es tan importante para una relación. Además somos muy diferentes. Yo soy su polo opuesto. Y eso es genial por un lado, pero también necesito una conexión más profunda. Es desgarrador que algo así termine, pero tienes que seguir adelante y lidiar con ello con gracia”, reveló.

Courteney Cox recreó en redes sociales el famoso baile en "Dancing in the Dark". Ese fue su ingreso al mundo del espectáculo

En el 2009 Cox encontró el oro de las comedias por segunda vez. En Cougar Town, interpretó a Jules Cobb, una madre de 40 años recién divorciada, en busca de nuevas experiencias. Incluso fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz de Serie de Televisión, Musical o Comedia, por su gran actuación. También dirigió varios de los episodios de Cougar Town, y la serie duró seis temporadas hasta marzo de 2015. Mientras Courteney realizaba Cougar Town, ella y Arquette formalizaron su divorcio, y en el 2013, la actriz comenzó a salir con el guitarrista de Snow Patrol, Johnny McDaid, con quien se comprometió en el 2014. Desde entonces siguen juntos pero deshicieron el compromiso. El “culpable” de presentarlos fue Ed Sheeran.

Al tiempo que cambiaba de parejas, Cox se empeñaba en detener el envejecimiento con todo tipo de tratamientos y cirugías. “Envejecer no fue lo más fácil para mí. Me la pasé tratando de ganarle al tiempo, como en una carrera. Hasta que me di cuenta de que no se puede. Pero es muy difícil, porque hay una presión para mantener la imagen que no depende solo de la fama, es sólo por ser mujer”. Cox aún se arrepiente de algunas operaciones que la hicieron ver “falsa”. “Todo se cae, y yo trataba desesperadamente de evitarlo. Pero las caras necesitan tener gestos, especialmente si tenés la piel finita, como yo”, explicó. Hace tiempo aseguró que para revertir ese efecto dejó que se disolvieran los rellenos que tenía y eligió solo tratamientos no invasivos, como el láser. “Soy todo lo natural que puedo y me siento mejor. Creo que me parezco más a la persona que era. O eso espero”, dijo entonces.

La verdadera historia de amor entre Monica y Chandler

Matthew Perry y Courteney Cox siempre serán reconocidos como Chandler y Monica, los eternos novios de la serie Friends. Los personajes interpretados por Matthew le propusieron matrimonio a los encarnados por Cox dos veces: primero en Friends (1994) y posteriormente en Cougar Town (2009). Pero, ¿fue la relación fuera de la pantalla entre Perry y Cox puramente platónica? En la vida real los dos eran amigos antes de la prematura muerte de Perry y no ha habido indicios de que su relación romántica se extendiera fuera de la pantalla. Como se ha dicho Courteney había conocido y se había enamorado de David Arquette durante la producción de Scream en 1996. Se casaron en 1999 y permanecieron juntos durante toda la serie de Friends, hasta el divorcio en 2013.

Matthew Perry y Courteney Cox, una historia de amor no correspondido (Getty)

Aunque nunca se casaría, Perry tuvo varias relaciones con mujeres conocidas, sin embargo nunca con Cox. Según un informe de Us Weekly, Matthew tuvo sentimientos profundos por Courteney durante su tiempo en Friends, y el afecto no terminó con el final de la serie. Una fuente cercana al actor le dijo a ese medio: “Matthew siempre ha estado enamorado de ella”, y agregó que Perry “nunca pudo olvidarla”. Durante la serie tuvo varios romances: estuvo con las actrices Julia Roberts y Lizzy Caplan, y luego con la gerente de talentos Molly Hurwitz, con quien se comprometió en 2020 y de quien se separó en 2021. Lo cierto es que Chandler nunca pudo olvidar a Monica.

En la tan esperada Friends: The Reunion, que se emitió en mayo de 2021, los compañeros de reparto David Schwimmer y Jennifer Aniston revelaron que, al igual que sus personajes, ambos estaban enamorados el uno del otro, aunque nunca actuaron en consecuencia. Sin embargo, cuando se trataba de los sentimientos de Matthew por Courteney, el actor mantuvo la boca cerrada. Perry sólo habló de lo nervioso que estaría en el escenario, siempre paranoico porque su actuación no estaba a la altura: “Sentí que iba a morir si no se reían”, dijo.

En lo que respecta a los problemas de adicción de Perry, Cox tenía una perspectiva optimista en aquel momento y dijo: “Creo que ahora le está yendo muy bien”. Si bien la actriz parecía estar ahí para ayudar su compañero durante sus días más oscuros, él también siempre estuvo ahí para ella. Cuando Courteney se separó temporalmente de Johnny McDaid en 2015, Perry fue el primero en acercarse y ofrecerle apoyo. A pesar de que la relación de Perry y Cox siempre fue platónica, se sabía que ambos hablaban efusivamente el uno del otro, particularmente en lo que respecta a la química que tenían como coprotagonistas de series. Pero el enamoramiento de Perry fue evidente en un comentario que publicó en X, después de que Courteney apareciera como estrella invitada en su serie Go On en 2013. Aquella vez escribió: “Ella es fantástica, obviamente. Y mi deseo de presumir frente a ella está de vuelta”.

Jennifer Aniston y Courteney Cox, compañeras en la exitosa serie Friends

Cox respondió hablando maravillas de él después de que apareciera como estrella invitada en su programa Cougar Town, un año más tarde. Fue entonces cuando dijo: “Es fantástico trabajar con él. Es muy dulce”. Courteney también alabó a Perry por hacerla lucir bien ante la cámara durante sus días en las comedias. “Cuando trabajé con él en Friends, literalmente me dio mi personalidad durante 10 años”, dijo la actriz. Además compartió su amor por las habilidades de actuación de Perry en el libro complementario de la serie Friends ‘til the End escrito por David Wild. Lo describió como un “genio del cómic” y dijo que era insuperable a la hora de expresar sus líneas. También admitió que había aprendido mucho de él y dijo que lo veía como parte de una familia. Puede que Cox no haya compartido los sentimientos románticos de Perry, pero le puso un epígrafe a una adorable selfie de los dos posando en noviembre de 2019. “Adivina con quién almorcé hoy... ¡¡Lo sé!! ¿Podría ser más feliz?”, decía lo escrito en la foto. La actriz recurrió a las redes sociales nuevamente en 2022, esta vez para elogiarlo por el gran éxito de sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. Luego, en una entrevista con BuzzFeed, Cox le elogió el talento de Perry por “mostrar vulnerabilidad” como la razón por la cual “todo el mundo lo ama tanto”. Pero, por mucho que lo intentara, Courteney nunca pudo superar el nivel de adoración de Matthew, que la describió como “increíblemente hermosa” en sus memorias.

Casi tres semanas después de la impactante muerte de Matthew Perry, el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, debido a un aparente ahogamiento, Courteney habló para compartir su dolor y sus pensamientos sobre su vínculo en la vida real y su tiempo juntos en el set. Escribió en Instagram: “Estoy muy agradecida por cada momento que tuve con vos Matty y te extraño todos los días. Cuando trabajas con alguien tan estrechamente como lo hice con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Ahora aquí tienes uno de mis favoritos”. Cox, en esa especie de homenaje, incluyó un clip del detrás de escena de una de los momentos más recordador de la serie que los unió por primera vez. Seguramente Courteney reciba el saludo de todos sus seres queridos, entre ellos el casting de Friends, pero no podrá compartir su cumpleaños número 60 con quien ella hubiera querido, su adorado novio de la ficción.