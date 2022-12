Es casi imposible promover reformas para las elecciones generales, según Fernando Tuesta

La ciudadanía exige elecciones generales como salida a la crisis política.

Una de las principales demandas de la población es la convocatoria de elecciones generales. En medio de la crisis política, el Ejecutivo ha presentado un proyecto y desde el Legislativo se continúan creando propuestas con fechas variadas. Finalmente, el destino de estas se decidirá en el hemiciclo, pero la lentitud y el resultado de las primeras votaciones no entusiasman a Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Después de la actuación del Congreso, podría pensar que no aprobarían, pero no con una votación afirmativa tan baja. Eso me ha llevado a pensar que es muy difícil que llegue a esos 87, porque creo que en el Congreso hay fuerzas políticas que no quieren el adelanto de elecciones. Y no lo quieren porque ese era el sentir del Parlamento hace poquísimas semanas. Ni el Gobierno, ni el Parlamento lo querían. Ahora se ven obligados”, dijo Tuesta.

Para el especialista los comicios en el 2024 permitirían que se pongan en marcha reformas que hacen falta; sin embargo, a estas alturas lo considera inviable. El tiempo que ha pasado desde la vacancia y sumado a las protestas sociales en contra del actual gobierno vuelven complicada la posibilidad de convocar elecciones donde se hagan efectivas cambios al sistema que se conoce hasta ahora.

Especialistas recomiendan impulsar reformas ante de las próximas elecciones generales.

Tuesta considera que aquellos elegidos en las siguientes elecciones solo deben asumir funciones hasta el 2026; es decir, solo para completar el periodo constitucional y no por cinco años. Los dos años y medios en las que gobernarían las nuevas autoridades servirían para impulsar las reformas que no se han podido lograr hasta el momento. De esta manera la elección del 2026 cumpliría con los principios deseados para el 2024.

“Si se asume el mando en diciembre, habría que suspender el artículo de la Constitución que señala que el presidente asume el 28 de julio del año de la elección. Creo —y esto hay que pensarlo bien— que esta elección debería completar el 2026. Porque si terminamos con este tipo de elección apurada, sin reformas, tenemos dos años y medio de gobierno que nos da tiempo para preparar el camino para que en 2026 empecemos de nuevo el ciclo de los cinco años”, dijo.

Primera votación

Luego de que la semana pasada no se llegaran a los votos para aprobarse el adelanto de elecciones, en esta segunda ocasión, con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención, se logró aprobar en primera instancia la propuesta para que se puedan adelantar las elecciones generales para el próximo abril del 2024.

Desde el Palacio Legislativo ya han reaccionado ante esta primera votación que, posteriormente deberá ser nuevamente sometida a decisión de los parlamentarios en la próxima legislatura que podría darse el próximo mes de febrero del año entrante.

Congreso de la República debate sobre el adelanto de Elecciones

María Del Carmen Alva, expresidenta del parlamento, saludó la aprobación del adelanto de elecciones y consideró que el resultado de una reciente encuesta en cuanto a la opinión de la población sobre este contexto, fue importante para la toma de decisiones desde el Congreso.

“Después de ver las últimas encuestas de IPSOS que la gente quiere adelanto de elecciones con reformas, porque eso es lo responsable. Creo que se ha tomado la mejor decisión, saludo que hayamos llegado a los 87 votos y así podemos hacer un adelanto de elecciones ordenado”, indicó la congresista.

Además Alva Prieto se refirió en cuanto a lo acotado por Jorge Luis Salas Arenas quien por la tarde del miércoles 20 aseguró -luego de que en un primer momento anunciaran que no se podría dar las elecciones a fines del próximo año- que finalmente sí podrían darse los comicios en diciembre del 2023. La congresista exhortó a que no se esté cambiando de discurso.

