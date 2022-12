Ministro del Interior indicó que las fuerzas del orden ingresarán a viviendas donde se organicen actos vandálicos

El titular de la cartera del Interior, César Cervantes, hizo la aclaración en cuanto a la vulneración de derechos en el marco del Estado de Emergencia que tendrá un plazo de 30 días; en ese sentido, el ex Comandante General de la Policía Nacional, mencionó que las fuerzas del orden intervendrán las viviendas en donde se estén organizando actos vandálicos.

“Esta medida de emergencia nacional lo que busca es darle el principio de legalidad para la intervención de nuestra Policía Nacional del Perú y nuestras Fuerzas Armadas, esto no significa que las personas no tengan la libertad de tránsito o reunión, todos los ciudadanos la tienen garantizada, lo que busca es que si las fuerzas del orden detectan que en una vivienda se están reuniendo para hacer actos vandálicos ya no necesitan de medidas judiciales para ingresar una vivienda, sino intervienen de inmediato”, detalló el ministro.

En ese misma línea, el titular del despacho del Interior, reiteró que todo tipo de manifestación debe darse de forma pacífica; no obstante, ello no ha podido ser, debido a que la PNP ha tenido que realizar diversos operativos en los que han incautado objetos contundentes como arcos con flechas, hondas, palos y demás materiales que iban a ser utilizados para alterar el orden público y violentar propiedades tanto públicas como privadas.

“Esto significa que están yendo con actos de violencia, destruyendo nuestros locales públicos y privados, eso no es pacífico, entonces para ello se activa los mecanismos y se restablece el principio de autoridad a través de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía”, indicó.

Desde la semana que se dio inicio a estas manifestaciones en diferentes partes del Perú, se ha registrado el número de 40 efectivos policiales quienes han resultado heridos a consecuencia de los actos violentos que se han suscitado.

La policía despeja la autopista Panamericana Norte en medio de las crecientes protestas contra la detención del destituido presidente Pedro Castillo en Viru, Perú, en la mañana del jueves 15 de diciembre de 2022. El nuevo gobierno de Perú declaró el estado de emergencia nacional por 30 días el miércoles ante las violentas manifestaciones que sucedieron a la destitución de Castillo y, con ello, suspendió los derechos de seguridad personal y libertad de movimiento en el territorio de la nación andina. (AP Foto/Hugo Curotto)

El ministro recordó a la ciudadanía que, todo tipo de actividad social está plenamente garantizada y que no hay impedimento alguno para que éstas se realicen; lo que sí se deberá determinar son las medidas que se adoptarán para los vuelos en los diferentes terminales aéreos en nuestro territorio.

Hoy a horas de la mañana, 200 efectivos de la Tercera División del Ejército Peruano, realizaron el desbloqueo en la salida de la región Arequipa desde el puente Añashuayco hasta el kilómetro 17.

Ahora 200 efectivos de la Tercera División de nuestro valeroso Ejército del Perú realizan trabajos de desbloqueo en la salida de #Arequipa, desde el puente Añashuayco hasta el Km 17. ¡Trabajamos para restablecer el orden en nuestro país! 🇵🇪 pic.twitter.com/ktw6TYQWst — Mindef Perú (@MindefPeru) December 15, 2022

