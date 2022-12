Sport Huancayo: Víctor Balta a la espera de la pretemporada e ilusionado con la Copa Libertadores 2023

El defensor se mostró emocionado por lo que se viene la siguiente temporada junto a Sport Huancayo.

Víctor Balta seguirá siendo jugador de jugador de Sport Huancayo por toda la temporada 2023. Desde su llegada al ‘rojo matador’, el zaguero ha logrado convertirse en pieza fundamental del equipo e incluso ha tenido la oportunidad de llevar la banda de capitán.

Durante la temporada 2022, Balta estuvo presente en 31 encuentros y pudo anotar cuatro goles. Asimismo, logró clasificar junto al conjunto ‘huancaíno’ a la fase previa de la Copa Libertadores. Según pudo dar a conocer el futbolista de 36 años a GOLPERU, el plantel aún no ha empezado con los trabajos previos al inicio de la Liga 1 2023.

“Aún no, todavía no hemos comenzado con la pretemporada. El club tenía pensado iniciar en los primeros días de diciembre, pero el tema de la incertidumbre con los derechos de transmisión y la Federación ha retrasado todo. De todas maneras estoy seguro que en los próximos días iniciaremos con los trabajos”, sostuvo Víctor en un inicio.

Asimismo, reveló que no fue nada fácil ubicarse en la cuarta posición de la tabla. “Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de clasificar a un torneo internacional. En el campeonato anterior nos fue terrible, nadie daba un sol por nosotros, entonces me parece que dentro de todo fue algo bastante importante conseguir un cupo a la pre Libertadores”.

Con respecto a los objetivos que tiene para la temporada 2023, el defensor nacional dijo lo siguiente: “Nosotros queremos y vamos a tratar de dejar una buena imagen en el torneo internacional, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, entonces ahora lo que toca es trabajar sin descuidar nuestro desempeño en Liga 1″.

Por otro lado, no dudo en referirse a su permanencia. “Ya son varios años que tenemos aquí. Mi continuidad se dio en mutuo acuerdo y también es un tema de agradecimiento por la oportunidad que me dan de trabajar. Mi familia se siente bien en la ciudad y para mí ese es un tema importante, desde el día uno nos trataron excelente”.

No obstante, dejó entrever que tuvo propuestas por parte de otros equipos. “En ningún momento hubo una propuesta formal por parte de algún equipo de la capital. Siempre van a haber especulaciones y eso siempre es parte de la temporada de fichajes”.

Finalmente, confesó que le gustaría seguir relacionado al fútbol cuando decida ‘colgar los chimpunes’. “Jugaremos hasta que Dios quiera y hasta que el cuerpo aguante. Definitivamente me gustaría estar ligado al deporte porque es lo que he amado desde niño, es lo que sigo amando y es lo que me ha dado muchas satisfacciones, aún no sé si sería algo administrativo o algo más ligado al comando técnico”.

Muy cerca de conocer a sus rivales

Tras finalizar la Liga 1 2022, los clubes se encuentran planificando lo que se viene la próxima temporada. Sin embargo, algunas escuadras tendrán que enfrentar un reto mayor que es el de participar de un torneo internacional.

Este es el caso de Sport Huancayo, equipo que está próximo a conocer a sus rivales en la fase previa de la Copa Libertadores. A través de sus redes sociales, la Conmebol dio a conocer que el sorteo de la fase preliminar se llevará a cabo el 21 de diciembre a las 10:00 horas de Perú.

