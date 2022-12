Hernán Barcos apunta al tricampeonato con Alianza Lima y reconoce que con el club “hubo amor a primera vista”

El delantero argentino se refirió a los objetivos del club para el 2023 y sus planes de retiro. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima se ha convertido en el nuevo monarca del fútbol peruano. Luego del último título conseguido este 2022, los ‘blanquiazules’ se hicieron con el bicampeonato nacional, empezando una hegemonía en territorio nacional. Sin embargo, este logro no hubiera sido sino por la contribución de todo un plantel que se formó en el 2021. En ese sentido, uno de los jugadores clave en este éxito es Hernán Barcos, quien ya piensa en lo que será el tricampeonato y reveló el cariño que ha recibido en el entorno ‘aliancista’.

“Al día siguiente de haber ganado el bicampeonato ya tienes la necesidad de conseguir el tricampeonato. Estando en un club como Alianza está la necesidad de ser siempre protagonista hasta llegar a ese objetivo”, comentó en entrevista para Radio Ovación.

De la misma manera, aseguró que a pesar de haber jugado en varios equipos del planeta, el sentimiento y la conexión que hubo con el pueblo ‘íntimo’ ha sido singulares, que se fueron formando en el camino. “He tenido aceptación en varios países, pero de la forma que fue con Alianza, desde el primer día fue diferente. Nos fuimos queriendo mutuamente y aprendiendo a querernos. Fue un amor a primera vista y hoy tenemos una relación con el hincha muy linda. Más allá de si nos va bien o mal, tener el apoyo y respeto del hincha es el sueño y fundamental para cualquier jugador”, indicó.

Vinculación con Alianza Lima

Para el ‘Pirata’, estar en el cuadro de La Victoria es una cuestión de elección y no específicamente por un contrato. En esa línea, confesó que la intención para renovar se dio de forma natural, ya que hubo predisposición de ambas partes desde un principio. “Había conversado un poco antes con los dirigentes, supieron mi posición y la de ellos siempre fue positiva siempre, nunca me pusieron en duda. Tenemos una relación muy buena y abierta. Yo les dije que el día que no me quieran, no hace falta que me paguen más, yo me voy por la puerta que entré y sin ningún problema, por el respeto y el cariño”, dijo.

Hernán Barcos se enfundó en un abrazo con Guillermo Salas, técnico de Alianza Lima tras título del 2022. (Club Alianza Lima)

Y es que su presencia en el elenco ‘blanquiazul’ fue crucial en la consecución de dichos títulos. En total colaboró con 29 goles y 15 asistencias en 70 partidos disputados entre el 2021 y 2022. Su aportación no solo se limitó a los tantos, sino también a iniciar las jugadas y crearlas para sus compañeros.

¿Retiro a la vista?

Por otro lado, Hernán Barcos reveló que su idea es seguir jugando al fútbol y que, por ahora, no ve cerca la hora del retiro. “Siempre me pregunto hasta cuándo jugaré. Todavía no me veo retirado. Mientras físicamente me pueda mantener jugando en un alto nivel, voy a estar dentro de un campo de juego. Cuando vea que no soy útil, me retiraré”, comentó.

Además, el delantero fue cuestionado por la posibilidad de ser entrenador o dirigente y no descartó ninguna de esas opciones. Lo que sí dejó en claro es que seguirá ligado al fútbol y que se encuentra llevando el curso para director técnico, el cual abrió la posibilidad de ponerlo en práctica en el Perú.

Hernán Barcos levantando el trofeo de campeón de la Liga 1 2022 con Alianza Lima. (Liga 1)

Jefferson Farfán y su retiro

Para finalizar, el artillero de 38 años se pronunció por el retiro de Jefferson Farfán, que a final de esta temporada colgó los chimpunes. “A nosotros Farfán no nos comunicó nada todavía. Ojalá que sea lo mejor para él. Ha sufrido mucho este año con toda la situación de su rodilla. Si decide dejar el fútbol está pensando en su salud y bienestar. Después de la carrera brillante que ha tenido, se retira de la mejor forma como bicampeón peruano que es lo que soñó cuando volvió a vestir esta camiseta”, precisó.

