Confirman cese de funciones de prefectos del país e identifican a azuzadores de marchas y violencia en protestas

El general PNP se refirió a las movilizaciones en el país que ya cobró un saldo de siete fallecidos.

En medio de las protestas masivas que se vienen dando en varias partes del Perú, el ministro de Defensa anunció el cese de todos los prefectos nombrados durante el mandato del expresidente Pedro Castillo. Además de ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y el Conare estarían presentes en las marchas desplegadas en varios puntos del país.

Prefectos nombrados por Pedro Castillo son cesados

Durante la mañana del 12 de diciembre, el ministro de Defensa Alberto Otárola, anunció el cese de funciones de todos los prefectos del país, debido a que “contribuyeron” a la desestabilización de las regiones y zonas locales.

“Hemos encontrado un elemento que ha contribuido a la desestabilización de las regiones. Vamos a hacer una evaluación, pero la decisión es reemplazar o dar por concluido estos nombramientos, porque lo que nosotros queremos no son solo funcionarios probos, sino funcionarios que no atenten contra el estado de derecho y que no se conviertan en personas que quiebren el orden público”, exclamó el titular de Defensa.

Un manifestante porta una bandera peruana durante una protesta exigiendo la disolución del Congreso y la celebración de elecciones en lugar de reconocer a Dina Boluarte como presidenta de Perú, luego de la destitución del presidente peruano Pedro Castillo, en Lima, Perú. 12 de diciembre de 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Inteligencia dio con la identidad de algunos azuzadores de las protestas

La PNP reveló un informe del servicio de inteligencia en el que se describe la presencia de agitadores y militantes del Movadef, además de investigados por terrorismo dentro de las marchas iniciadas el 8 de diciembre en varias partes del país.

Últimas noticias en Cusco: turistas varados, protestas y manifestaciones por crisis política en Perú. (Noticias Ser / Andina)

Son 5 los implicados que tendrían vínculos con el Conare y Movadef. Algunos de ellos habrían cumplido condena por terrorismo. El 9 y 10 de diciembre fueron claves para dar con la identidad de las personas ligadas al terrorismo.

- Javier Melgarejo Mallma, es un adherente al Movadef y cuenta con seis investigaciones por el delito de terrorismo desde los 80. Fue encarcelado en el penal Miguel Castro Castro desde 1989 a 1991. Un juez alegó falta de pruebas y fue liberado. Durante el viernes 9 de diciembre, personal de inteligencia logró identificarlo en medio de los manifestantes alzando el puño izquierdo.

- Jorge Chero Herrera, es un activista del Movadef que cuenta con antecedentes penitenciarios por terrorismo desde 1995. Sembró el terror en Lima en aquellos años, motivo por el cual los agentes del orden siguen sus pasos. El mismo día que vieron a Melgarejo, apareció Chero en el Centro de Lima realizando coordinaciones con dirigentes del “Frente Político Aymaraes-Apurímac”.

