Critican a Dina Boluarte por tuit, tras muerte de jóvenes en Andahuaylas

La presidenta Dina Boluarte se pronunció por la muerte de dos jóvenes en Apurímac a través de un tuit.

La presidenta de la república, Dina Boluarte, se pronunció mediante sus redes sociales, luego que se confirmara la muerte de al menos dos personas, un adolescente de 15 años y otro joven de 18 años, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac.

“La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos. Expreso mis condolencias por el fallecimiento de un ciudadano en Andahuaylas. Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”, escribió en Twitter.

De igual manera, a través de esta red social, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, tuiteó: “Con liderazgo y firmeza el gabinete nombrado por la presidenta Dina Boluarte asume el compromiso de restablecer la institucionalidad en el país y exhortamos a anteponer los sagrados intereses del Perú, buscando consensos para defender la democracia y la paz social”.

Gabriela Vega Franco, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), cuestionó que la “reacción” del gobierno sea la de “lanzar un tuit”, cuando se está hablando de vidas.

“La reacción del gobierno no puede ser lanzar un tuit. Están muriendo ciudadanos, se ha incendiado una comisaria y se ha tomado un aeropuerto. La respuesta no podía ser un tuit. Ni hace cuatro días cuando asumieron ni mucho menos hoy”, dijo.

En la misma línea se mostró el exprocurador Julio Arbizu: “¿Intereses políticos? ¿De qué está hablando, señora Boluarte? Un niño de 15 años y un joven de 18, de su región, han sido asesinados. ¿Invoca a deponer la violencia? Usted será responsable si la represión policial sigue cobrando vidas. ¡Hágase responsable, ya!”.

Las críticas también llegaron de Ronald Gamarra, abogado y defensor de los derechos humanos: “¿Invocación a deponer la violencia? No, señora presidente Dina Boluarte , no, orden expresa y directa a la policía de su régimen a no hacer uso excesivo y desproporcionado de la fuerza”.

La activista Gisela Ortiz se sumó a los cuestionamientos contra la mandataria: “No se puede deslegitimar derecho a protesta ciudadana. No puede empezar sus condolencias, acusando que quienes se movilizan no son conscientes, no tienen derecho a exigir, no tienen voz, no son ciudadanos sino manipulados. Hay interés político en el país, y no por eso ser asesinados”.

Se confirma un muerto en las protestas de Andahuaylas (Apurímac) contra el gobierno de Dina Boluarte. Video: Canal N

¿Qué pasa en Andahuaylas?

En el segundo días de protestas en la provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac, se reportaron la muerte de dos personas, un menor de 15 años y otro de 18, quienes eran parte del grupo que pide el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales.

Ambos jóvenes perdieron la vida en medio de los violentos enfrentamientos que se desataron entre agentes policiales y la ciudadanía.

