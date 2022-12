Pedro Castillo insiste al Congreso en enviar la documentación que sustenta la moción de vacancia

Pedro Castillo pide documentación que respalde moción de vacancia.

El presidente Pedro Castillo está a tres días de enfrentar su tercera moción de vacancia y antes de acudir al Congreso ha solicitado que se le brinde la documentación que acredite lo dicho en el documento remitido. Si bien ya había hecho el mismo pedido hace unos días, ha insistido en contar con los papeles necesarios en un oficio enviado a José Williams, presidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

El texto enviado por el mandatario da cuenta del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, ya que la Moción de Orden del Día 4904 no solo debe precisar los fundamentos de hecho y derecho, sino que esta debe contener “los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren”. En dicho documento se señala el estar involucrado en investigaciones y se menciona las declaraciones de colaboradores eficaces.

“Esta exigencia tiene como finalidad que el presidente de la República pueda desarrollar sus descargos de manera adecuada frente a las imputaciones contenidas en la moción de vacancia, lo cual en el caso concreto no se me ha permitido. En la anterior comunicación, le detallamos que la Moción de Orden del Día 4904, engtre sus fundamentos de hecho y derecho, hacía referencia a varios documentos que no habían sido acompañados como anexos”, señala el jefe del Estado.

El presidente demanda al Congreso que acredite la documentación faltante “que se menciona entre los fundamentos de hecho y derecho de la moción de vacancia y que acreditaría la presunta incapacidad moral permanente, máxime cuando el 90 % de las pruebas indexadas en la moción de vacancia son impresiones de notas periodísticas alojadas en los portales web de la prensa y comunicados difundidos a través de una conocida red social”.

Intento de demorar

El congresista no agrupado Edward Málaga, promotor de la nueva moción de vacancia presidencial que se ha presentado contra Pedro Castillo, habló sobre los intentos del gobierno de dilatar el proceso. Como se sabe, el Ejecutivo devolvió el documento donde se notificaba este nuevo intento de destitución del Parlamento argumentando que no estaba completo.

Respecto a la devolución del documento, el legislador aseguró que el gobierno intenta retrasar el proceso. Sin embargo, no está justificado, y se trata de una argucia para dilatar el proceso. “Hemos visto la respuesta contundente del presidente del Congreso, donde se le comunica que el proceso continúa de acuerdo al proceso establecido”, dijo.

Edward Málaga es el promotor de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Para el ex integrante de la bancada del Partido Morado, el mandatario tiene la mala costumbre de evadir sus problemas en vez de enfrentarlos. Pero esta “más allá de los votos”, es una oportunidad para “dar la cara, y explicar lo que no quiere explicar y demostrar que está hecho para gobernar”. Sostiene que ese es el punto principal de la votación del miércoles 7 de diciembre.

“Para decirlo en términos sencillos, no se aceptan devoluciones. Esto tiene que afrontarse. El presidente debe ir al proceso con la valentía que debería darle su seguridad en sí mismo. No se aceptan devoluciones por el procedimiento”, aseveró.

Málaga agregó que existe una amenaza de cierre del Congreso de la República, lo que los pone en una situación complicada. Pero afirmó que mientras haya congreso seguirán haciendo fiscalización. “Queremos un nuevo comienzo antes de las fiestas de fin de año”, dijo.

