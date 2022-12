Bancada de Acción Popular todavía no logra acuerdo sobre votación de la vacancia contra Pedro Castillo

Luis Aragón especuló sobre presuntas intervenciones de voceros del Ejecutivo.

El miércoles 7 de diciembre se espera que el presidente Pedro Castillo acuda al Congreso para ejercer su defensa ante el tercer proceso de vacancia en su contra. Después, la representación nacional debatirá en torno al futuro del jefe de Estado y si bien existe un importante número de votos a favor, aún no se puede confirmar cuáles serán las bancadas que votarán en bloque, entre ellas Acción Popular.

En conversación con los medios de comunicación, Luis Aragón, miembro de la bancada de la lampa, reveló que no se puede confirmar si los 14 congresistas de su partido emitirán un voto a favor de la vacancia. “No ha existido a la fecha un acuerdo de bancada para decir si existe un voto en bloque como bancada”, señaló. Aun en la firma de la moción, no todos los integrantes del grupo parlamentario respaldaron la iniciativa.

“Yo no podría asegurar que los 14 votos de la bancada estén a favor o, eventualmente, en contra. Entiendo que, hasta ahora, la posición de la bancada es de libre conciencia, de libertad individual”, agregó Aragón. Cabe recordar que Raúl Doroteo y Darwin Espinoza, dos acciopopulistas señalados como ‘Los Niños’ fueron los miembros de la bancada que no respaldaron la moción que será debatida en los próximos días.

Darwin Espinoza, señalado como uno de 'Los Niños', no firmó la moción de vacancia.

Por su parte, Aragón asegurá que su voto será a favor de la vacancia. “Ha sido un raciocinio de conciencia de índole personal, y esto no significa (…) que sea un tema de golpismo, de derecha o de izquierda (…) En este momento, los argumentos de raciocinio van por temas de fondo, temas constitucionales, temas vinculados a la corrupción, temas jurídicos y temas políticos”, explicó en conversación con RPP Noticias.

De lograrse la salida del poder de Pedro Castillo, el parlamentario de Acción Popular considera que es Dina Boluarte quien debe asumir la presidencia de la República. La vicepresidenta, quien hasta hace semanas participó del Ejecutivo como miembro del gabinete, ha decidido alejarse del mismo tras la juramentación de Betssy Chávez como nueva premier. Sobre su posible ascenso al poder, no ha brindado declaraciones.

Especulación ante el voto

Si bien Edward Málaga, promotor de la moción de vacancia, ha asegurado que cuentan con los 87 votos necesarios para destituir a Pedro Castillo, durante los últimos días diversos parlamentarios han salido a negar que esto sea cierto. Muchos han cuestionado la posibilidad de llegar a los votos necesarios y ante ello, Luis Aragón ha especulado sobre presuntas conversaciones con el Ejecutivo.

Edward Málaga impulsa la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

“A título personal, pienso que es difícil prever en estos momentos si se va a llegar o no a los 87 votos (...) Yo creo que existe la seguridad de algunos parlamentarios que no se va a llegar a los 87 porque, seguramente, han existido algunas conversaciones con algunos voceros del Ejecutivo. No sabemos el contenido de esas conversaciones o acuerdos”, señaló para luego indicar que no tiene pruebas de lo mencionado.

Por su parte, Aragón considera que debió suspenderse la semana de representación para atender la moción de vacancia. “Yo no soy vocero ni parte de la Junta de Portavoces, tampoco del Consejo Directivo, pero, desde un inicio, dije que la semana de representación sea del 12 al 16 (de diciembre); porque, originalmente, se fijó del 28 de noviembre al 2, pero estábamos en pleno debate de la Ley de Presupuesto”, agregó.

