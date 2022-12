José Williams Zapata se refirió a la posibilidad de un golpe de Estado: “Son rumores, nos preparamos para ello”

José Williams habló sobre un golpe de Estado.| VIDEO: Canal N

El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, se pronunció ante el posible golpe de Estado. En este caso, indicó que el Legislativo se encuentra preparando ante cualquier situación, pero indicó que los promotores de este supuesto cierre “deben tener cuidado”, porque puede darse una denuncia.

“Son rumores, nos preparamos para ello, pero si se diera tendrían que tener muchísimo cuidado las personas que lo promueven; porque eso puede habilitar una denuncia penal o una denuncia constitucional. (...) Eso sería alterar el estado de derecho y contra el Congreso de la República”, aseguró a los medios de comunicación.

Además, manifestó que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán evaluar ello. “Lo que yo estoy diciendo es que, si hay información relacionada a eso, seguramente ha sido analizada por la PNP, pero que yo los haya recibido, no; porque no es competencia mía recibir informes de la Policía”, sostuvo.

Te puede interesar: Edward Málaga reveló que algunos congresistas realizarán vigilia en el Parlamento

José Williams se pronuncia sobre un posible cierre del Congreso|VIDEO: TV Perú

El presidente del Congreso también indicó que al pretender cerrar el Parlamento habrá reacciones, por lo que advirtió que tengan cuidado. Es así como, manifestó que tras la situación no descarta que lo puedan realizar.

“Sí, escucho los rumores que el ministro de Defensa (Daniel Barragán) saliente habría pedido a ellos (Fuerzas Armadas) que apoyen un posible cierre del Congreso”, mencionó.

Nuevo ministro

Esta tarde, el presidente Pedro Castillo designó a Emilio Bobbio Rosas como el nuevo titular de la cartera de Defensa. Ante ello, el legislador Williams Zapata le recomendó que siga sus principios y no interés de un cierto grupo.

Emilio Bobbio Rosas se convierte en el sexto ministro de Defensa. Foto: Presidencia

“El nuevo ministro de Defensa tiene anticuerpos en el Ejército, eso está claro y lo sabemos. Tiene una gran responsabilidad en los hombros, que mida ante cualquier otro interés político y de grupo, su esencia”, se refirió.

Congresistas realizaron vigilia

Ayer, 4 de diciembre, algunos legisladores realizaron vigilia ante el rumor de un cierre del Congreso, así lo confirmó el parlamentario Edward Málaga. Se pudo identificar que estuvieron las congresistas Martha Moyano, Norma Yarrow y María del Carmen Alva para impedir ello.

José Williams se pronuncia sobre un posible cierre del Congreso Foto: Congreso

Ante ello, el titular del Parlamento manifestó que las acciones que tome cada legislador son decisiones de cada uno. Asimismo, evitó calificarlo como un “show”.

“Cada congresista tiene la responsabilidad de hacer lo que le corresponde (…) Ellos no han violado el reglamento del Congreso, ha sido una decisión de ellos. No me voy a referir a que ha sido un show mediático, pero todo aquello que surge como rumores, la Policía y las FF.AA. lo toman y lo analizan, y toman previsiones para que nada pase”, precisó.

Por su parte, la legisladora de Avanza País, Yarrow justificó esta vigilia alegando que el jefe de Estado es “azuzador”. “Tenemos a un presidente azuzador y que llama a la violencia. Esta es la casa de la democracia, el Palacio Legislativo lo vamos a cuidar y proteger de todo lo que hemos visto en redes, de todas aquellas amenazas”, sostuvo Yarrow.

Asimismo, mencionó que se encuentran coordinando con diferentes parlamentarios para que se realicen esta acción.

SEGUIR LEYENDO