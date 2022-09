Audios entre exasesor de Geiner Alvarado y Zamir Villaverde revelan repartija de cargos en el Ministerio de Vivienda

Salatiel Marrufo y Zamir Villaverde confirman que "Los Chiclayanos" decidían la repartija de funcionarios en el Ministerio de Vivienda.

Nuevos detalles revelan el manejo interno que se habría dado en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. El Ministerio Público tendría una prueba contundente que demostraría que bajo la gestión del censurado exministro de Transportes, Geiner Alvarado, se designaban funcionarios a dedo, lo cual reforzaría el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país para el exintegrante del Poder Ejecutivo que será resuelto el próximo miércoles por el Poder Judicial.

Según el diario El Comercio, la Fiscalía tiene la transcripción de una conversación entre Salatiel Marrufo, ex jefe de asesores de Geiner Alvarado, y el empresario Zamir Villaverde. Ambos confirman que la banda denominada “Los Chiclayanos” era la que decidía a quién colocar en la cartera de Vivienda. Como se sabe, este grupo es conformado por el empresario Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, Abel Cabrera y José Medina, alcalde de Anguía que cumple 30 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I.

En un extracto de la conversación entre Marrufo y Villaverde se indica de aparentes conflictos que tendría con “Duris” -quien sería Durich Whittembury Talledo, secretario general de Vivienda entre el 23 de agosto y el 29 de octubre del año pasado- para colocar a funcionarios en puestos de su interés en ese sector.

“El ministro, Duris y yo, yo con el ministro somos patas de años (...), pero Duris es más limeño, más pituco, más achorado (...) todo con el ministro, le digo a Heiner [Geiner] (...) dile que (...) se está quedando aquí por mí (...) que me tenga respeto (...) Duris (...) se ha posicionado (...) cuando lo veo jefe de asesoría jurídica , abastecimiento (...) puro Duris (...) le digo [refiriéndose al ministro] debajo de ti hay seis puestos, cuatro son Duris, estos dos son míos (...) por si acaso son míos, no son tuyos, yo los voy a colocar”, le cuenta Marrufo a Villaverde.

Geiner Alvarado (MTC)

Marrufo habla del modo en que ‘Los Chiclayanos’ decidían a los empresarios que ocupaban los cargos en el sector Vivienda.

“Le dije, mira Heiner [Geiner] (...), ese hijo de put... no me pone mis cuadros, lo boto de un plumazo (...) Abel no lo puede ver, Nenil no lo puede ver, Alejandro no lo puede ver (...) el otro día llegó a Nenil con el cargo para Secretario General y le ofrecimos viceministro (...) Auner [Cabrera] va a imponer, se la da de jefe de mando (...) yo sé que en Vivienda estoy haciendo esa chamba (...) ese tema de gestión por amistad es mucho más fuerte que gestión por imposición”, señala el exfuncionario cercano a Geiner Alvarado.

El Ministerio Público tiene como tesis que “Los Chiclayanos” habrían colocado a varias personas en la cartera de Vivienda para lograr su objetivo: gestionar un direccionamiento para obtener obras públicas. Así, tienen como pruebas los casos de Cynthia Rudas Murga, designada como superintendente de Bienes Estatales, y el de Urbelinda Zevallos Flores, quien fue nombrada como directora general de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico de Vivienda.

Además, los fiscales creen que las designaciones de Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo en Vivienda habrían sido por obra de los integrantes de esta banda, Alejandro Sánchez, quien le prestó su casa en el Jirón Sarratea al presidente Castillo, y Abel Cabrera.

Monto millonario

Según una investigación del diario La República, el censurado ministro de Transportes Geiner Alvarado autorizó la transferencia de 33 millones de soles a la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Sedajuliaca, cuyo propietario es el empresario Daniel Obregón Flores. Como se recuerda, el último miércoles, esta persona fue detenida por el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) porque fue el financista de la campaña electoral del presidente Pedro Castillo.

