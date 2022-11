Pedro Castillo: tercero moción de vacancia contra el presidente se presentará esta semana

El congresista Edward Málaga es el principal promotor de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo.

La situación se torna cada vez más complicada para el presidente Pedro Castillo quien, además de un intento de suspensión del cargo y una denuncia presentada por la fiscal de la Nación, se enfrentará a la tercera moción de vacancia impulsada por la oposición desde el Congreso. Así lo confirmó el parlamentario no agrupado Edward Málaga, quien es el principal promotor de la medida que busca retirar del cargo al jefe de Estado.

Al ser consultado por La República sobre cuál sería el momento adecuado para presentar el texto que lleva más de un mes recolectando firmas, Málaga se negó a decir qué día sería, pero aseguró que sucedería en el transcurso de la semana que acaba de iniciar. La decisión habría sido tomada a partir de la difusión del acta del Consejo de Ministros donde se asegura que el rechazo de plano de la cuestión de confianza fue entendida como la primera negación de la misma.

Durante las últimas semanas, el texto de la moción ha buscado firmas y si bien ya cuenta con las necesarias para iniciar el trámite, se indicó que se esperaría hasta contar con 87 para asegurar un resultado favorable al momento de la votación. Sin embargo, según el portal vacancia ya, apenas han logrado 67 de las que se habían propuesto. Por su parte, Málaga ha indicado que existen miembros del oficialismo que han anunciado su apoyo a la medida.

Edward Málaga comentó que espera tener “mejor suerte” que en las mociones anteriores, en las que la vacancia presidencial terminó archivada. (Andina)

“Hay un ánimo más favorable, hay congresistas incluso del oficialismo que han expresado su deseo de apoyar con sus votos, algunos quizás con las firmas. Estamos en este momento teniendo conversaciones multilaterales con diferentes miembros de diferentes bancadas. El consenso mayoritario es que hay que defender el Congreso. Esto se va a escuchar también en miembros del oficialismo”, agregó el no agrupado.

Pero la salida de Pedro Castillo no sería la única medida que Málaga tiene en mente. Este asegura que impulsará además un adelanto de elecciones generales; es decir, se espera que la ciudadanía retorne a las urnas para elegir a un nuevo presidente, dos vicepresidentes y un nuevo Congreso. La iniciativa será impulsada ya sea Dina Boluarte o José Williams quien asuma la presidencia de la República.

Panorama complicado

El congresista de la bancada Fuerza Popular, Hernando Guerra García, se refirió a la nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. En este sentido, indicó que las cifras se podrían encontrar estancadas debido a que algunos legisladores se encuentran en su semana de representación, pero también es difícil alcanzar las 87 firmas que se necesitan.

La Comisión de Constitución del Congreso continuará bajo el mando de Fuerza Popular. (Andina)

“También creo que es un número difícil de alcanzar, tenemos la esperanza de muchos de nosotros que se alcance o por lo menos se quede en un número que nos dé expectativa de las posibilidades de intentar una vacancia”, declaró a RPP Noticias. Asimismo, mencionó que las anteriores vacancias no fueron “bien hechas” ni “consultadas” por lo que el resultado fue negativo, dado que no se aprobó. “Uno puede perder batallas, pero no significa que perdamos la guerra”, agregó.

“Yo creo, no solo tengo una esperanza, por algunas conversaciones, gestos o por lo que veo a algunos congresistas que se plieguen a algunos sectores de la izquierda. Creo que inclusive sectores de Perú Libre deben estar reflexionando y dando cuenta el de haber apoyado a un gobierno con estas características de corrupción les va a pasar una factura política”, mencionó Guerra García.

