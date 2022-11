Pueblo Libre: delincuentes encañonan y roban camioneta a pareja de esposos

Pasaron el susto de sus vidas. Walter Salazar y su esposa estaban iban a visitar a un pariente para llevarle medicamentos por su delicado estado de salud; ellos se dirigían hacia su vehículo hasta que de pronto, de un auto descendieron dos sujetos armados hasta los dientes quienes sometieron a estas personas logrando arrebatar no solo celulares y objetos personales, estos delincuentes se llevaron la camioneta de la familia.

Las cámaras de vigilancia lograron captar los feroces movimientos de estos hampones que entre insultos y amenazas, hicieron que Walter y su esposa quedaran completamente traumatizados por el siniestro y por ver cómo sus vidas pendía de un hilo.

“Íbamos a la casa de mi suegra, está un poco enferma, entonces estábamos llevándole unas medicinas y a la hora de salir, los delincuentes nos interceptan, bajan dos personas con armas, una apunta a mi esposa, el otro delincuente va donde estoy yo, me amenaza con arma, yo le dije que se lleve el auto, le dije que esté tranquilo y que no me haga daño, alcé las manos, el delincuente seguía diciendo groserías, me decía: ‘te mato’, me apuntaba en todo momento, pese a que yo ya había entregado todo”, detalló la víctima del hecho.

Cabe mencionar que, según explicaba Salazar, sus hijos llegaron a percatarse del momento en que él y su esposa estaban siendo sometidos por los malvivientes; no obstante, no pudieron hacer nada, puesto que al momento que uno de ellos bajó para socorrer a sus padres, los ladrones ya habían escapado de la escena.

“Ellos estaban por el segundo piso, ven que hay disturbios, mi hijo se percata, baja rápidamente y cuando bajan, justo el delincuente ya se estaba llevando mi auto”.

Además, el agraviado indicó que, ya han interpuesto la denuncia en la comisaría más cercana de la zona; sin embargo, este hecho ya ha sido derivado a la Dirove para que puedan iniciar con las diligencias por este nuevo siniestro en Pueblo Libre.

“La comisaría me dice que ya lo han pasado a Dirove, ellos van a investigar, esperemos que esto llegue a un final satisfactorio para la familia; mi auto es un Toyota Corolla, gris metálico de matrícula T7A-069″.

