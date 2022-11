Machu Picchu: anuncian huelga indefinida hasta que se derogue norma que transfiere los ingresos económicos

Anuncian huelga indefinida en una de las zonas más turísticas del Perú y del mundo. Foto: Andina

Mientras que el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), indicó que se exige que los recursos de la ciudadela se queden en la región, el sindicato de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Turismo de Cusco anunció una huelga indefinida.

A través de una entrevista con la agencia internacional de noticias EFE, Enrique Quiñones, presidente de esta entidad creada sin fines de lucro, se pronunció sobre la situación económica actual que atraviesan en una de las zonas turísticas más reconocidas por el mundo.

“Estamos exigiendo que los recursos de la ciudadela se queden en la región. Sucede que hace unos meses el Ministerio de Economía y Finanzas dictaminó una nueva norma para que los bienes del Machu Picchu pasen al erario nacional, al Tesoro Público”, manifestó hace algunas horas el titular de Apotur.

Del mismo modo, Quiñones advirtió que a pesar de las promesas que realizó el Ejecutivo sobre excluir al mayor reclamo turístico de Perú del decreto supremo, este no ha sido derogado ni modificado.

El alcalde de Cusco destacó que Machu Picchu continúa resaltando y logrando más distinciones, en comparación con otros atractivos turísticos. (Andina)

Huelga indefinida

Además, el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno reveló al medio internacional que el sindicato entrará a una huelga indefinida a partir del jueves 28 de noviembre.

“Advertimos que la huelga no cesará hasta que la norma sea retirada y los recursos generados por el yacimiento se queden en la región”, expresó este miércoles 23 de noviembre asegurando que cuentan con el respaldo de todo el sindicato.

“El sindicato reclama que si los recursos obtenidos por la ciudadela inca se van al Ejecutivo, y luego este hace un reparto del presupuesto entre otros lugares turísticos del país, no alcanzará para llevar a cabo las labores de conservación e investigación que Machu Picchu necesita”, explicó durante su entrevista con EFE, para aclarar la posición que mantienen ante esta polémica situación.

Por otro lado, Enrique Quiñones también denunció ante EFE que el Ministerio de Cultura no ha abierto hasta la fecha la venta de entradas a la ciudadela de Machu Picchu para el próximo año, por lo que, según mencionó, los paquetes turísticos adquiridos desde el 1 de enero de 2023 no están garantizados por el Gobierno debido a la alta demanda que puede generarse.

“La inacción del Gobierno para proteger al turista es cada vez mayor. El Machu Picchu no es un estadio y por ello sugerimos a los visitantes no comprar sus paquetes turísticos sin antes haberse abierto la venta de entradas”, señaló el vocero tras indicar que el aforo del yacimiento es de 4.044 personas, lo cual, de acuerdo a su postura, no se difunde masivamente.

Machu Picchu busca ser elegida como el mejor atractivo turístico mundial en los World Travel Awards. (Captura)

De esta manera, el sindicato de trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Turismo de Cusco, que administra la ciudadela del Machu Picchu, recordó a la ciudadanía que a partir del 28 de noviembre se realizará una huelga indefinida hasta que se derogue una norma que transfiere los ingresos económicos que genera este destino y otros al Tesoro Nacional.

Incendios forestales

Hace 24 horas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó una tragedia forestal de grandes proporciones que no puede ser controlado y ha destruido 70 hectáreas de cobertura natural.

Del mismo modo, el organismo público ejecutor, integrante del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrito al Ministerio de Defensa, reveló que se presentan daños en el monumento arqueológico de Waqrapukara, ubicado en el sector Tambo Pucará del distrito de Acos, en la provincia cusqueña de Acomayo.

Mientras tanto, la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, informó a través de un comunicado de prensa, que las labores de extinción están a cargo de personal de coordinación de zonas y sitios arqueológicos (ZSA) de Acomayo, en un trabajo en conjunto con autoridades locales y pobladores.

