Mujer denuncia que le pusieron a su hija nombres que no eligió: “Se me ha arrebatado ese derecho”

La madre de familia Gabriela Monrroy Gutiérrez denunció en el programa Al estilo Juliana que le pusieron a su hija recién nacida un nombre que ella no eligió.

“Se han vulnerado de derechos. Le han puesto un nombre a mi bebé, el cual no he dispuesto yo ni el papá. Cuando solicité la anulación me dicen que es un proceso, que son 3.800 soles para llamarla como quiero”, dijo al programa de noticias de ATV.

De acuerdo al acta de nacimiento presentada por la mamá, a su pequeña la llamaron Sahaly Alisbeth, tras nacer el 9 de setiembre del 2022, en el Hospital Regional de Cajamarca.

“No había presión ni apuro, pero a las ocho de la mañana le dicen que la registre (al papá) y le entregan un papel, con dos nombres que ninguno había elegido”, declaró.

Madre de familia calificó como "un atropello" el hecho.

Según la mujer, una enfermera le entregó a su pareja este registro, que al ser revisado por él le causó gran malestar por no tener los nombres que habían acordado.

“En el momento que a mí me llevan en silla de ruedas al cuarto piso. Él me reclama y, obviamente, yo desconozco, pues sin mi consentimiento lo suben al sistema y genera una discusión entre nosotros”, contó Gabriela.

La supuesta agraviada señaló que tenía pensado ponerle su nombre, Gabriela, y el de su mamá fallecida, Gloria.

“Es una sensación extraña, fea e incómoda, porque no la puedo llamar como quería. Se me ha arrebatado ese derecho, se me ha vulnerado ese derecho”, manifestó.

La bebé nació el 9 de setiembre del 2022 en el Hospital Regional de Cajamarca.

De acuerdo a la denunciante, se cometió una “irregularidad” porque al momento del registro el papá de su niña estaba “sin DNI”.

“Entonces cualquiera puede ir sin identificarse y haberle puesto un nombre antiguo, Pancracia o Anacleta, y él bien obediente la registraba y no se realizó la lectura de acta ni la verificación de los datos”, aseveró.

La madre de familia detalló que “a las dos horas” pidió que la presencia de la señorita de Reniec, Lorena Sánchez Bardales, para enmendar el “error”, pero que no obtuvo la respuesta esperada.

“Ella se niega y me contesta de manera déspota y prepotente que debo pagar 3.800 soles, que se quede así. A lo que yo le respondió que no se quedaría así, porque no se trata de una mascotita, es mi bebé y se está vulnerando derechos”, relató.

Para la mamá, esto la ha afectado “económica” y “emocionalmente”, además que no cuenta con asesor legal para solucionar su caso.

La conductora del programa, Juliana Oxenford, instó a el Reniec a apoyar a la madre para resolver su situación y lamentó que Sánchez Bardales no haya querido dar sus descargos al corresponsal que se envió a Cajamarca.

