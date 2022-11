Los extensos minutos de descuento en Qatar 2022 que podrían implementarse en la Liga 1

Kevin Ortega es uno de los pocos árbitros peruanos presentes en Qatar 2022.

Italia 1990, donde Alemania salió campeón por tercera vez en su historia, fue el último Mundial que cuando el árbitro veía 45 o 90 minutos en su reloj, daba por finalizado el tiempo reglamentario. Pero desde Estados Unidos 1994, también conocido como el “comienzo del fútbol moderno”, se dieron algunos cambios en las reglas: entre ellos, añadir minutos de descuento. Ahora en Qatar 2022 cambió todo.

Este es uno de los temas más discutidos y analizados en los últimos días. “Si se desea más tiempo activo, debemos estar preparados para ver este tipo de tiempo adicional otorgado. Piense en un partido con tres goles marcados. Una celebración normalmente dura un minuto, un minuto y medio, así que con tres goles anotados, pierdes cinco o seis minutos”, destaca el presidente del comité de árbitros, Pierluigi Collina, en entrevista con ESPN.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Referees Media Briefing - Main Media Center, Doha, Qatar - November 18, 2022 Chairman of the FIFA referees committee, Pierluigi Collina during the briefing REUTERS/John Sibley

Estados Unidos 94

La edición de la máxima fiesta del fútbol en Norteamérica contó con novedades importantes, entre ellas los tres puntos por victoria en lugar de los dos habituales. Además, se buscaba acabar con el juego excesivamente defensivo para asegurar el resultado, por lo que se implementó la regla que prohibía que un arquero tome la pelota con las manos luego de un pase del compañero.

Por otro lado, se agregó un tercer cambio y se estableció una norma para sancionar con tarjeta roja las faltas por detrás en las que el punto de contacto esté en el talón de Aquiles. Finalmente, se agregaba minutos de descuento al finalizar los 45 minutos de cada tiempo por el tiempo desperdiciado por los jugadores durante el juego

El cambio en Qatar 2022

Los minutos de descuento en los 52 partidos que se disputaron en EEUU 94 eran a criterio del árbitro principal, siendo un máximo de 5 minutos y 2 o 3 minutos lo más común. Esto ha cambiado totalmente en Qatar 2022. De forma sorpresiva, jugó un total de 24 minutos añadidos en el Inglaterra 6-2 Irán (más de la mitad de un tiempo de juego).

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group A - Senegal v Netherlands - Al Thumama Stadium, Doha, Qatar - November 21, 2022 General view as the big screen displays the amount of added time to be played REUTERS/Dylan Martinez

Ese no fue el único partido en el que se añadió unos extensos descuentos. En el Senegal vs. Países Bajos hubo 14 minutos de añadido en total, en el Estados Unidos vs. Gales se dieron 16 de tiempo extra, mientras que en el Argentina vs. Arabia Saudí se jugaron 21 minutos más.

Parece sorpresivo, pero tiene mucho sentido. Finalmente, lo ideal es que se jueguen 90 minutos de fútbol, pero entre lesiones o futbolistas fingiendo faltas, festejos, tiempo para sacar del arquero o los cambios, etc, se pierden varios minutos de tiempo efectivo de juego.

Luis Seminario, árbitro peruano FIFA con experiencia en primera división, segunda y Copa Perú, habló en exclusiva con Infobae y dio su apreciación sobre esta nueva medida de la FIFA. “Excelente, así se compensa el tiempo perdido en sustituciones, atención médica, etc”. Además, está de acuerdo con que esto se implemente en la Liga 1: “Por supuesto, especialmente cuando se juega en altura o en el calor”, comentó.

Árbitro peruano FIFA con experiencia en torneos peruanos e internacionales.

SEGUIR LEYENDO