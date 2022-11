Investigación por tragedia aérea de Latam demorará un año

Familiares de bomberos fallecidos esperan que se esclarezca accidente en el aeropuerto Jorge Chávez

Conocer cuáles fueron las causas del siniestro ocurrido el pasado viernes 18 de noviembre cuando un avión de Latan chocó con un carro de bomberos al momento de su despegue en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y causó la muerte de dos bomberos tomaría hasta un año y medio, según señaló el abogado penalista, Augusto Linares.

El accidente, en el que perdieron la vida Ángel Torres y Nicolás Santa Gadea y que ha dejado gravemente herido a Manuel Villanueva Alarcón, viene siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Por su parte, el Ministerio Público también investiga el hecho para determinar si se cometieron delitos como homicidio culposo y lesiones culposas graves o leves.

El abogado penalista, Augusto Linares, indicó que se debe determinar por qué el carro de bomberos ingresó a una vista donde no debió circular.

“La operación de un aeropuerto, al ser una actividad riesgosa, está totalmente protocolizada. Si alguien rompe el protocolo, ya empieza a estar vinculado con el accidente”, expresó a radio Exitosa.

“Las responsabilidades civiles podrían determinarse en un proceso civil a parte. Las responsabilidades penales van a ser por el accidente mismo. (...) El proceso penal, por las características del accidente, podría tardar un año y medio como máximo”, añadió.

Agregó que las penas serían entre cuatro a seis años de pena privativa de la libertad, en el caso de que se determinen lesiones y homicidio culposo.

Cajas negras a Francia

En tanto, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Corpac, (encargada de las operaciones de aeronavegación y de la torre de control) y Lima Airport Partners informaron el sábado que ya emprendieron una investigación para determinar la causa de la tragedia.

Además, Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación peruana (Ciaa), informó que “ya se ha recuperado por suerte la caja negra, la grabadora de datos y la grabadora de comunicaciones” del Airbus 320.

Portocarrero explicó que hay tres investigadores a cargo del accidente que han acudido a recabar información y evidencias en la nave, la torre de control y la zona de la emergencia contra incendios.

Asimismo, dijo que para el lunes debieron llegar a Lima seis investigadores de la empresa Airbus desde Francia y otros dos de Chile porque la nave de Latam tiene matrícula de ese país.

“La investigación tiene ser hecha profesionalmente, personal extranjero colaborará con la investigación, no hay plazo definido y no vamos a pararla hasta encontrar la causa del accidente. La caja negra se irá hasta Francia para que puedan darnos el análisis de toda la información, eso podría tener un pequeño tiempo, no puedo dar fecha exacta”, dijo.

Corpac entró información

Por su parte, el presidente del directorio de Corpac, Jorge Salinas, informó que ya se entregaron todas las grabaciones referidas a las actividades de la torre de control durante el accidente, lo cual permitirá hacer la investigación.

Además, manifestó que estos audios han sido entregados a la fiscalía y las autoridades como la comisión encargada de investigar este trágico accidente.

“Hemos puesto a disposición de la fiscalía y autoridades, los audios de las frecuencias, audios telefónicos, audios ambientales, y con eso hay insumos importantes para la investigación seria y responsable”, expresó en entrevista con Latina.

