Caja negra del avión colisionado de Latam será llevada a Francia y ocho investigadores extranjeros determinarán causa del accidente

Los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac, encargada de las operaciones de aeronavegación y de la torre de control) y Lima Airport Partners informaron este sábado que ya emprendieron una investigación para determinar la causa de la tragedia que enlutó a dos familias tras la colisión de entre un avión de Latam y un camión de bomberos.

El accidente ocurrió cuando la aeronave, en su carrera de despegue, “colisionó con un carro de bomberos de la empresa Lima Airport Partners que se encontraba realizando unos ejercicios programados, rutinarios para entrenamiento”, precisó Donald Castillo, director general de Aeronáutica Civil.

Jorge Salinas, presidente de la Corpac, manifestó que “hubo una incursión en pista, no sabemos las causas, pero evidentemente no está autorizada un ingreso a un espacio no autorizado a pesar de que hay señalización, de que hay límites”.

En su descripción del siniestro, Salinas señaló que el camión de bomberos no tomó la ruta adecuada para mantener una distancia de seguridad de la trayectoria del avión. “El ejercicio estaba unos cincuenta metros antes, tenían que llegar hasta ese punto y hacer un viraje a la derecha”, expresó.

Por su parte, Carlos Portocarrero, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación peruana (Ciaa), informó que “ya se han recuperado por suerte la caja negra, la grabadora de datos y la grabadora de comunicaciones” del Airbus 320.

Portocarrero explicó que hay tres investigadores a cargo del accidente que han acudido a recabar información y evidencias en la nave, la torre de control y la zona de la emergencia contra incendios.

Asimismo, adelantó que el lunes llegarán a Lima seis investigadores de la empresa Airbus desde Francia y otros dos de Chile porque la nave de Latam tiene matrícula de ese país.

“La investigación tiene ser hecha profesionalmente, personal extranjero colaborará con la investigación, no hay plazo definido y no vamos a pararla hasta encontrar la causa del accidente. La caja negra se irá hasta Francia para que puedan darnos el análisis de toda la información, eso podría tener un pequeño tiempo, no puedo dar fecha exacta”, refirió.

Más de 700 extranjeros llegaron por terminales alternos

Al menos 740 extranjeros han ingresado a Perú por aeropuertos alternativos al que atiende Lima debido al cierre del aeropuerto internacional Jorge Chávez a raíz de la colisión, según Migraciones.

El aeropuerto está cerrado desde la tarde del viernes debido al accidente ocurrido cuando una nave de Latam estaba a punto de despegar hacia la ciudad de Juliaca.

Todos los vuelos fueron desviados hacia otros terminales del país y los pasajeros quedaron varados por horas hasta que se pueda resolver su ingreso al país. Adicionalmente, en el aeropuerto de Pisco, el más cercano a Lima, se recibió dos vuelos internacionales con 120 y 100 pasajeros, respectivamente.

Todo el transporte aéreo en el país quedó afectado por el accidente en la pista de aterrizaje del Jorge Chávez debido a que todas las aerolíneas se vieron forzadas a cancelar y reprogramar sus vuelos, y solo están en operaciones los vuelos en naves pequeñas entre terminales regionales.

