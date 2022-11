La disputa legal entre Louis Vuitton, Indecopi y un peruano acusado por error de falsificador

La disputa legal entre Louis Vuitton, Indecopi y un peruano acusado de vender productos falsos

Walter Jacobo Gutiérrez es un ciudadano peruano, cliente de la marca de lujo francesa Louis Vuitton, quien no imaginó que comprar seis pares de calzado de esta marca durante su viaje a Estados Unidos en noviembre del 2020 iba a terminar en un proceso legal en Indecopi y además acusado de vender productos de imitación.

El peruano compró dos sandalias, tres pares de zapatillas de mujer y dos zapatos para hombre en la tienda de Louis Vuitton ubicada en la Quinta Avenida en Nueva York, pero al retornar al Perú sus compras fueron retenidas por Aduanas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La multinacional, al tomar conocimiento del hecho, ordenó a su representante en el país a solicitar la inspección del equipaje y de los productos intervenidos que supuestamente eran falsificados utilizando signos similares a sus marcas registradas. Asimismo, procedió con presentar una denuncia ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En este proceso, Walter Jacobo Gutiérrez no pudo comprobar que los productos que trajo de Estados Unidos al Perú fueron adquiridos en la tienda oficial de Louis Vuitton, ya que no había guardado los recibos de la compra. En su defensa, manifestó que viaja recurrentemente a los Estados Unidos y no se dedica a la comercialización sino que los calzados que compró eran para obsequiar a sus familiares.

Por su parte, la empresa francesa realizó la inspección de los calzados a fin de corroborar su autenticidad y el resultado del peritaje fue que los productos no eran originales. Es así como Indecopi resolvió, en primera instancia, que el peruano vulneró los derechos de propiedad intelectual y le impuso una multa de 4.8 UIT, cifra que supera los S/18 mil, sin contar el pago de costas y costos.

Louis Vuitton

Recurso de apelación

Walter Jacobo Gutiérrez apeló esta decisión argumentando que el fallo le causó agravio económico, moral y profesional afectando su honor y buena reputación. En entrevista con Laley.pe cuestionó el accionar de Louis Vuitton al iniciar un procedimiento en su contra y luego “excusarse en que tuvieron una confusión por fallas de ellos al momento de manufacturar y confeccionar los productos”.

Indicó que tenían la posibilidad de verificar que los productos eran originales con el número de serie y no acusarlo de falsificador y comercializador de productos “bambas”. “Y si fuera cierto que Louis Vuitton produce aparentemente productos fallados, es una pena que hayan bajado aparentemente los estándares de calidad en la manufactura de sus productos a tal punto que desconocen la autenticidad de sus propios productos”, agregó.

El peruano presentó el reporte de sus compras demostrando la originalidad del producto e Indecopi ordenó a la marca de lujo pago de las costas y costos del procedimiento.

Cabe señalar que, ante la presentación de nuevos elementos probatorios, la posición de la empresa fue la de desistir del procedimiento.

Walter Gutiérrez apeló fallo de Indecopi en primera instancia.

Demanda a Indecopi

La representante legal de Louis Vuitton en el Perú presentó una demanda contra Indecopi ante el Tercer Juzgado Contencioso Administrativo en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Solicitan la nulidad parcial de la resolución de Indecopi que le impone asumir las costas y costos del proceso favoreciendo a Walter Jacobo Gutiérrez, quien logró demostrar la autenticidad de su compra.

Argumentó que, al desistir del proceso en Indecopi para dar fin a la controversia con el peruano, la entidad no debió continuar con el recurso de apelación en segunda instancia ni dar un fallo.

“El procedimiento concluyó por desistimiento de las partes. Incluso el sr. Walter Gutiérrez fue notificado con la solicitud de desistimiento de nuestra representada y lo aceptó”, se lee en el documento.

Louis Vuitton en el Perú presentó una demanda contra Indecopi

SEGUIR LEYENDO