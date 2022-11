Pilar Jáuregui tras consagrarse campeona mundial de Parabádminton: “Me gustaría que nos vean como deportistas de alto rendimiento”

Nuestra campeona mundial se prepara para sus próximos eventos deportivos internacionales. (Legado)

Pilar Jáuregui declaró después de su llegada a la ciudad de Lima, tras consagrarse en el Campeonato Mundial de Parabádminton BWF 2022, en Japón. Ella formó parte del equipo que logró subir al podio junto a Giuliana Poveda y Rubí Fernández que obtuvieron la medalla de oro en Dobles SH6; Nilton Quispe, plata en Mixtos SH6 y Yuri Ferrigno, plata en mixtos WH1-WH2. El equipo nacional retornó al país luego de sumar cinco medallas históricas en el parabádminton.

Asimismo, comentó sobre la falta de apoyo y diferencias que aún existen entre el deporte convencional y el paradeporte. “No veo el mismo soporte, falta más apoyo. Por ejemplo en mi federación sí entrenamos juntos, pero igual creo que falta más. Para algunos chicos trasladarse es muy difícil y muchos tienen bastante talento, los hemos visto, pero por las dificultades no logran sobresalir. Me gustaría que nos vean como deportistas de alto rendimiento porque eso somos, muchas veces creen que lo hacemos por hobbie o recreación, pero somos como cualquier otro deportista que se prepara para dar lo mejor y competir en cualquier lugar”, expresó en conferencia de prensa.

La tres veces campeona panamericana de Parabádminton, reconocida como una de las mejores de América por el Comité Paralímpico de las Américas contó también sobre su paso por el mundial: “Cuando gané la medalla de oro, pensé en mis abuelos y mis padres. Ellos siempre me han dicho que yo puedo hacer todo. Yo fui al Mundial con muchas ganas, pensando en ganar la bronce o pasar a semis, pero sentía que quería jugar más. Entonces, utilicé una frase previo a cada en encuentro: hoy cae la japonesa, hoy cae la tailandesa, hoy cae la turca. Y así avancé hasta la final”, sostuvo.

Lo que se viene para Pilar

La paradeportista nacional también dedicó un momento para agradecer a su entrenador y a las personas que la han apoyado desde que entró al mundo deportivo y con el soporte de esas personas, seguirá entrenando con el fin de seguir perfeccionando su técnica, “estoy muy bendecida y agradecida por representar al país, es una de las mejores cosas que me ha pasado, me llena y me motiva para seguir mejorando. El paso del tiempo me ha hecho ser una mejor persona, disfruto mucho en la cancha y creo que eso ha hecho que saque resultados que no esperaba”, finalizó Jáuregui.





La deportista peruana, Pilar Jáuregui, se consagró campeona del Mundial de Parabádminton 2022 de Japón.

La última en conseguir alzar una presea dorada en un mundial fue Giuliana Poveda en Suiza hace tres años, todo ese tiempo pasó para que volvamos a tener una campeona mundial de Parabádminton. La atleta peruana lo sabe y comentó estar lista para más desafíos, Pilar Jáuregui ratifica el gran momento deportivo que vive al mentalizarse en sus próximos compromisos internacionales, como el Panamericano de Colombia en Cali este año, que es importante para muchos deportistas para lograr la clasificación para Santiago 2023. De igual forma en enero empieza la ruta a los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Para Panamericanos Santiago 2023 y finalmente se plantea lograr el podio en las olimpiadas de París.

