Así fue el triste final de la escritora y feminista peruana Mercedes Cabello

(Adolfo Dubreuil – 1885 BNP)

Ser mujer en el Perú nunca ha sido fácil en ninguna época de nuestra vida republicana. Si no lo es en el siglo XXI, lo que debe haber sido en el siglo XIX sin la ayuda de nadie debe haber sido realmente complicado.

Pero a pesar de las dificultades que el tempo le ha ido planteando con el avance del tiempo, ellas han demostrado que pueden con cualquier reto que se les ponga al frente.

Pero todo gran cambio social tuvo un inicio, una piedra angular en la que sostuvo las ideas de libertad e igualdad que hasta hoy son el estandarte principal de su lucha, de nuestra lucha. Una de esas próceres del feminismo peruano fue la escritora Juana Mercedes Cabello Llosa de Carbonera, conocida simplemente como Mercedes Cabello.

Ella con sus escritos llenos de humanismo llamó la atención de poetas e intelectuales de la época y produjo la ira de algunos cuantas por las verdades y reflexiones que hacía en sus libros.

Se le abrieron los ojos

(Huaral.pe)

Nacida en Moquegua un 7 de febrero de 1845, bajo el seno de una familia acomodada siempre estuvo rodeada de libros y buena música. Pues su padre y su tío habían estudiado en París (Francia) y habían traído libros de Honoré de Balzac, Émile Zola y León Tolstoi. Aprendió a tocar el piano para interpretar las obras de Vicenzo Bellini y un poco de francés. Lo que se diría en esos tiempos, Mercedes Cabello era toda una niña bien..

El primer choque que le encendió esa llama indómita que no se le apagaría nunca fue cuando sus hermanos tuvieron la posibilidad de ir a Francia a continuar sus estudios pero ella no. Su labor era servir en casa y los estudios eran cosas de hombres.

Tras ese golpazo emocional, a los 22 años se mudó para Lima en donde conoce y se casa con el doctor Urbano Carbonera. Pero esta experiencia amorosa falló por todos lados. No tuvo los hijos que ella hubiese querido, y él se convirtió en un pendenciero borrachín que se ganó la fama de Don Juan al engañarla con cuanta mujeres se le cruzaba en el camino.

Tras el obvio divorcio, el galeno se mudó a Chincha para seguir su vida, mientras la futura literata vio en este fracaso amoroso la oportunidad de darle rienda suelta a todos los sentimientos que la atormentaban hace ya bastante tiempo.

Prende la máquina

(researchgate)

Esta llama creativa encontró así el leitmotiv para su narrativa que halló en diarios y revistas nacionales y extranjeras el vehículo perfecto para darlas a conocer. Eso sí, al principio por vergüenza y el qué dirán, solía usar el seudónimo de Enriqueta Pradel. Más tarde, con todas las barreras mentales ya derribadas, publicaría con su nombre.

Y tras alcanzar cierto renombre como escritora en la Lima de segunda mitad del siglo XIX, fue incorporada al Ateneo de Lima para recibir la visita de la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, de quien aprendió el arte de hacer novelas. Pero mientas la visitante del Río de la Plata se dedicó a la rama romántica, la peruana cultivó el naturalismo y realismo.

Fue justamente con Gorriti con quien sostuvo una ardua discrepancia en las formas luego de la publicación de la novela ‘Blanca Sol’ (1888).

En esta obra, Mercedes Cabello criticó con dureza el materialismo imperante en aquellos tiempos. En ese sentido, Gorriti era mucho más dócil a la hora de criticar lo malo de la sociedad.

Me tienen envidia

(marivi-hypatia)

Debido a sus libros, la escritora moqueguana fue la primera en dedicarse a la novela realista peruana.

Ente sus obras más importantes se encuentra la novela ‘Sacrificio y recompensa’ (1886), que le trajo tanto alegrías como amarguras. Entre las primeras, podemos contar que ganó un premio en el Ateneo de Lima. Entre otras cosas que provoca esta obra están los insultos y odio gratuitos del periodista y poeta Juan de Arona y el mismo Ricardo Palma, quienes no comprendían como una mujer podía desempeñarse tan bien, o incluso , mejor que ellos.

Otros libros de vital importancia de Cabello son ‘Eleodora’, reeditada luego como ‘Las consecuencias’ (1890), ‘Los amores de Hortensia’ (1886) y la extraordinaria ‘El conspirador’ (1892). Justamente esta última, provocó las santas iras del que sería presidente del Perú Nicolás de Piérola.

De igual manera, también escribió diversos ensayos literarios, en los que le dedicó especial atención a los temas de la educación y a la condición de la mujer de la época. Acaso el más conocido de estas trabajos sea “Perfeccionamiento de la educación y la condición social de la mujer”.

“Es preciso que el hombre no vea en ella a un ser débil sumido en la ignorancia y privado de la luz de las ciencias. Para que ella pueda combatir los errores del hombre es preciso darle una instrucción sólida y vasta”, escribió.

Los inicios del feminismo en el Perú

Si bien su presencia en el mundo de las letras peruanas fue de vital importancia, no fue la única en alzar su voz cuando las mujeres ni siquiera tenían no tenían derecho al voto. Aunque cada vez que lo hacía, se ganaba la mirada de quienes no entendía que el mismo estaba cambiando.

La década de 1870 marcó la llegada de muchas mujeres que llegaba a Lima desde diferentes puntos del Perú trayendo sus ideas de lograr un país más abierto. Entre las principales encontramos a Teresa Gonzáles de Fanning desde Ancash, Clorinda Matto desde Cuzco y Carolina Freyre desde Tacna.

Triste final

(mcc.edu.pe)

Los últimos de años de vida no trataron bien a la mujer que también supo defender a la patria cuando más necesitaba de todos los peruanos. Y es que también ayudó a las tropas peruanas durante la cruenta guerra con Chile.

Luego de volver al Perú, tras ser desterrada pos sus ideas libertarias la desgracia se ciñó sobre ella.

En tiempo donde los adelantos médicos eran mínimos, Mercedes Cabello contrajo sífilis, posiblemente contagiada de su marido. Este mal le fue avanzado lentamente hasta provocarle males mentales.

Es por eso que tuvo que ser internada el 27 de enero de 1900 fue internada el Manicomio del Cercado.

En esta institución, su vida se fue apagando entre sus cada vez más prolongadas lagunas mentales y una parálisis que la acompañó hasta que finalmente de existir un 12 de octubre de 1909.

Lo que no murió, y que no debería hacerlo nunca, es su recuerdo y su legado ver siempre a la mujer libre en mente y cuerpo.

SEGUIR LEYENDO