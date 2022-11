Presidente de IPAE cree necesario un gesto de “desprendimiento” de los políticos para favorecer la economía del Perú

El Presidente de IPAE, Gonzalo Galdos, le comentó a Infobae, sobre su expectativa de la economía del Perú para el 2023. Video: Carlo Fernández C.

La situación que atraviesa el Perú en el escenario político, social y económico llama la atención de los empresarios de otros países que visitan la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2022 -organizada por el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) en Paracas. En ese sentido, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE comentó sobre las expectativas de la economía peruana para el próximo año.

Según mencionó Galdós en conversación con ‘Infobae Perú', el IPAE tiene muchas expectativas relacionadas con la defensa de tres pilares que son el núcleo del programa de CADE:

- Promover una institucionalidad sólida a partir de una salida a la crisis.

- Constituciones que tengan autonomía constitucional y con una separación plena de poderes, un estado que funcione, que garantice las mínimas condiciones de seguridad y de servicios básicos como salud y educación.

- Un rol importante de los empresarios para promover el crecimiento y la defensa de los empleos dignos y pensar en reactivar una economía nueva.

Asimismo, señaló cuál es la necesidad principales que tienen los empresarios que buscan invertir en un país donde prima la crisis política causada por los principales poderes de Estado. “Los empresarios lo que deseamos son reglas claras que nos permitan operar en condiciones ideales para poder comprometer una inversión nueva, pero lo que deseamos fundamentalmente es que los actores principales a nivel político, tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Poder Judicial, tomen las medidas necesarias para acabar con estas crisis en el tiempo más corto posible y esto requiere acciones decididas, acciones que dentro del marco democrático y constitucional acaben con esta incertidumbre, con este caos que se ha generado”.

El titular de IPAE considera que al Perú le espera un 2023 complicado y no solo por el tema político nacional que vive, también por las consecuencias que le causa los problemas de su entorno global. Ante ello, reafirmó la necesidad de que los poderes del Estado den una pronta solución para no perjudicar aún más la imagen del país ante los ojos de las empresas inversionistas extranjeras.

“Indudablemente nos enfrentamos a una coyuntura compleja en el 2023, no solamente como consecuencia de la crisis política, económica y social que vivimos en el país sino también por la influencia de un entorno global que va a tener alguna complejidad no solamente por la guerra de Ucrania y Rusia sino también por el precio de los combustibles, la crisis logística, y en general por el endurecimiento de las condiciones financieras que lo que están provocando es un proceso de inflación. Entonces, es importante que las medidas que se tiene que tomar en lo político se tome lo más rápidamente posible para que podamos juntos enfrentar un escenario que no es nada alentador y que requiere un alineamiento muy fuerte para poder palear esa crisis el próximo año”, instó.

“Necesitamos gestos de desprendimiento”

Enfrentamiento entre Legislativo y Ejecutivo.

Por último, resaltó los beneficios que le ha otorgado la Constitución de 1993 a la economía del país. Además, habló sobre la necesidad de que los políticos demuestren un gesto de “desprendimiento” necesario para ponerle fin a la crisis actual que afecta de forma directa a la economía.

“La economía y el marco que la constitución nos ha brindado y que ha permitido el crecimiento importante de los últimos 25 años y la reducción de la pobreza nos indica que: una vez las reglas estén claras y hay condiciones estables, los empresarios en general no tenemos dificultades para apostar y seguir apostando por el Perú. Lo que ahora necesitamos es que esta crisis de liderazgo en lo político tenga gestos de desprendimiento y de soluciones que tiene que llegar porque la economía no puede marchar al margen de la parte política”, agregó Gonzalo Galdos para este medio.

