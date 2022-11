CADE 2022: Waldo Mendoza asegura que la incertidumbre política hace que el empresario privado no sienta seguridad para invertir en Perú

El exministro de Economía, Waldo Mendoza, sostuvo que la inversión privada es importante para reducir la pobreza en el país.

El exministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, señaló que antes, en el gobierno de Alan García, era reconocido por la inflación, y hoy, con Pedro Castillo, es la incertidumbre política lo que hace que el empresario privado no sienta seguridad para invertir.

En ese sentido, el economista y profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú hizo un llamado de urgencia para que el Perú retome el crecimiento y reactive la inversión privada para impulsar el desarrollo de los peruanos.

“Cuando la economía crece, crece el empleo, las empresas generan rentas y pagan más impuestos. Por lo tanto, cuando la economía crece, la recaudación crece. Y vaya que ha crecido la recaudación”, sostuvo Ríos durante su presentación en el CADE 2022.

Asimismo, comentó que existe un vínculo entre crecimiento económico, desarrollo, inversión privada y bienestar de la ciudadanía, vía empleo, mayores ingresos y reducción de la pobreza.

Agregó que en los últimos 30 años el Estado peruano ha incrementado la recaudación tributaria, lo cual a su vez le ha permitido generar una mayor inversión en indicadores de educación y salud, así como reducir los niveles de pobreza.

“Sin embargo, aún estamos lejos de la situación ideal. Los indicadores de salud y educación son determinantes básicos del capital humano, pero son un desastre”, dijo el exministro.

En cuanto al manejo macroeconómico del país, Mendoza destacó que el crecimiento económico es necesario y suficiente para mejorar el bienestar y bajar la pobreza; y la vía para crecer es la inversión privada.

Por su parte, Oscar Caipo, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) resaltó los puntos de coincidencia que existen entre empresas y trabajadores como la defensa de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción e inversión privada para el crecimiento económico.

Empleos en riesgo

Con respecto al impacto positivo del crecimiento económico en la creación de empleo, Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT) y secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) destacó que en el país deben existir sindicatos fuertes con visión de país y que el sector empleador no debe sentir temor de su fortalecimiento.

“Los empleadores no tienen por qué temer que haya organizaciones sindicales fuertes. Las organizaciones sindicales no solamente nos dedicamos a reclamar como era anteriormente (...) No nos dedicamos solamente a defender los derechos o los salarios, sino que estamos viendo otras formas de como incluimos a la gran capa social de (trabajadores) informales”, sostuvo el líder gremial.

Asimismo, los ejecutivos expusieron sobre cuáles son los principales problemas y retos que enfrenta la inversión privada en el actual contexto de crisis, sin un entorno favorable para que pueda continuar generando empleo digno y bienestar. Adicionalmente, propusieron soluciones que se pueden impulsar desde la ciudadanía, los trabajadores y el empresariado, para revertir esta tendencia.

Perú, entre los países más preocupados por desempleo y economía en el mundo.

“La inversión privada trae crecimiento económico, y eso genera empleo formal y desarrollo social. Pese al crecimiento económico, los trabajadores percibimos que no ha sucedido lo mismo en la generación de empleo formal y derechos. Seguimos con entre el 23% y 24% de empleo formal”, señaló Villanueva.

Agregó que la institucionalidad es fundamental para crear empleo y enfatizó la necesidad de fortalecerla en el sector salud, por ejemplo, que permite la seguridad social de los trabajadores.

Por su parte y en cuanto a propuestas para la creación de empleo, Juan Stoessel, director general de Hoteles Casa Andina, resaltó la relevancia de poner en funcionamiento el museo de Pachacamac y el Centro de Convenciones de Lima, que ya están culminados pero que no pueden ser aprovechados en su totalidad por demoras burocráticas.

“Tenemos el museo más grande de Sudamérica que se terminó en el 2021 y en el 2015 inauguramos el centro de convenciones más importante de esta parte del mundo, con una capacidad para 10,000 personas. Con su entrada en funcionamiento, Lima podría empezar a recibir miles de turistas corporativos”, puntualizó el ejecutivo.

