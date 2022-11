Bono Alimentario: conoce las fechas de entrega del subsidio de 270 soles

Bono alimentario: subsidio ascenderá a S/ 270 para familias vulnerables. Foto: Agencia Andina/Composición

El Gobierno peruano estableció un nuevo subsidio para la población peruana que padece por la crisis económica y el alza de los productos alimenticias. En ese sentido, el Bono Alimentario de S/270 será entregado de forma única y excepcional a 4.2 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad económica.

La entrega de esta ayuda económica que otorga el Estado inició el pasado miércoles 2 de noviembre, según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

La titular del Midis, Dina Boluarte Zegarra, indicó que es importante que todos los ciudadanos realicen la consulta en la plataforma habilitada para corroborar si son parte de la lista beneficiada.

Cabe indicar que los hogares beneficiarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo ya recibieron esta subvención en sus cuentas bancarias en agosto.

A continuación, te mencionamos cuáles son las fechas de pago que ha establecido el Midis.

Fechas y formas de pago

Para esta ocasión, el Midis decidió que el apoyo monetario individual sea entregado de manera gradual, escalonada, diversificada y segura. Por ello, el total de beneficiarios se ha dividido en cuatro grupos que pueden efectuar el cobro a través de diversas modalidades.

¿Cuál es la página oficial de consulta?

Bono Alimentario: link y pasos para conocer si eres beneficiario de este subsidio. (Midis)

Para consultar si eres parte de los beneficiarios que accederán al pago de los S/270, debes ingresar a la página oficial habilitada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: bonoalimentario.gob.pe.

Boluarte señaló que la línea gratuita 101 del Midis atenderá de lunes a sábado de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. (incluyendo feriados y días no laborables) para que las personas puedan hacer su consulta.

La entidad estatal hizo un llamado a los pobladores a que sólo realicen la consulta a través de los medios oficiales. Asimismo, pidió que no acudan a tramitadores, no compartan información personal; ni acepten ayuda en grupos de redes sociales. Esto con la finalidad de que no caigan en un fraude o estafa.

Requisitos para acceder al Bono Alimentario

Para ser incluido en la lista de beneficiarios debes ser una persona mayor de edad y ser considerada pobre o en pobreza extrema por el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

Se tendrán en cuenta como beneficiarios a los hogares cuyos integrantes no se encuentren registrados en planilla pública y privada, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y a la modalidad formativa.

