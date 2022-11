Coronel PNP luego de minimizar denuncia de mujer agredida: “Yo solo dije que no tiene moretones, son escoriaciones”

Luego de conocerse el trato que el Coronel PNP Hildebrando Delgado le dio a una mujer que fue a denunciar a la comisaria de San Juan de Lurigancho un caso de violencia doméstica y tras ser duramente cuestionado por su actuar, el efectivo policial trató de justificar su falta y aseguró que “solo dije que no tiene moretones, son escoriaciones”.

Con estas declaraciones el oficial intentó poner en paños tibios la ola de críticas que ha venido recibiendo, luego que intentó minimizar un acto de violencia contra la mujer en el distrito donde labora.

Como se recuerda, la víctima llegó hasta la dependencia policial para colocar una denuncia por maltratos físicos. Sin embargo, el policía aseguró que no presentaba hematomas o moretones, incluso indicó que puede ser que se trate de un “maquillaje”.

“Hay algunos videos que he visto por la prensa y redes que muchos de ellos parecen maquillados. En las imágenes que tenemos nosotros no se muestran ningún moretón”, declaró el coronel Hildebrando Delgado Prado a la prensa.

Tras este hecho, el hermano de la víctima se mostró en contra del comportamiento y trato que las autoridades le dieron a su pariente, ya que asegura que están frente a un caso bastante delicado, porque su hermana ha podido morir por los fuertes golpes que ha recibido por parte de su agresor.

“Como va a decir que no tiene moretones. Ya tiene los moretones. No vamos a esperar que la mate”, finalizó.

Producto de los golpes, la mujer presenta cortes en la cabeza, costillas rotas y otras lesiones por lo que su estado es reservado, contó su familiar.

“Mi hermana ayer ha estado en una reunión con su familia (de su conviviente) y ella se fue a dormir. Este hombre cerca de las cinco de la mañana ha ido directamente a donde estaba durmiendo y le ha comenzado a jalar de su cabello, le propinó golpes y puñetes”, señaló el hermano de víctima.

“Este sujeto no está bien. Le ha propinado muchos golpes a mi hermana. Ella vive con él porque aún no consigue trabajo, siempre ha sido independiente. Es muy celoso, (...) Yo cuando la llamaba siempre tenía que lidiar con sus escenas de celos. No pensamos que ella viviría todo este tormento”, contó Germán Guevara.

Mujer denuncia agresión de su pareja pero la Policía minimiza el hecho. (América TV)

5 entidades del Estado para denunciar violencia física

1.- Centros de Emergencia Mujer - CEM

Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Los CEM brindan orientación legal, defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social.

El programa está dirigido a todas las personas afectadas por violencia familiar y sexual de su ámbito de responsabilidad, sin importar condición social, edad o sexo. En todo el Perú, los 246 CEM regulares y un CEM en centro de salud (Santa Julia, Piura) atienden de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y los 184 CEM en comisarías, las 24 horas del día, los 365 días del año. Para mayor información, llama a la central telefónica (01) 4197260.

2.- Línea 100

Es un servicio telefónico gratuito de información, orientación, consejería y soporte emocional que te ayudará si has sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, o conoces algún caso de maltrato en tu entorno. Te permite responder interrogantes, aclarar dudas y motivar acciones para solucionar el problema.

Línea 100 puede derivar los casos más graves, reportándolos a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o la Línea 100 en Acción, quienes validarán la información con una visita a la o las personas afectadas para insertarlas en los servicios especializados del CEM.

El MIMP cuenta con diversos canales de apoyo en casos de violencia contra la mujer a nivel nacional. (Andina)

3.- Chat 100

Servicio personalizado por internet y en tiempo real del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Trabaja con profesionales especializados en información y/u orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo. También, atiende a personas afectadas por violencia familiar y sexual.

Su fin es prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. El chat es confidencial. Úsalo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

4.- Servicio de Atención Urgente

Servicio gratuito y especializado de atención a las víctimas de casos de violencia familiar y sexual, que procura la protección e integridad física, emocional y sexual de la persona afectada. También, da atención psicológica, legal y asistencia social. Para acceder, debes haber llamado previamente a la Línea 100 y/o haber sido reportado por algún medio de comunicación. Infórmate más llamando al 4197260.

5.- Hogar de Refugio Temporal (HRT)

Son espacios seguros y temporales que brindan protección, albergue, alimentación y atención integral (servicio de psicología, trabajo social, tópico-enfermería, educadora, acompañamiento permanente y talleres productivos) a mujeres víctimas de violencia de género, especialmente aquellas en situación de riesgo de feminicidio o peligre su integridad y/o salud física o mental, así como para sus hijos e hijas.

¿Quiénes acceden al servicio?

Las mujeres que se encuentran en situación de alto riesgo y peligre su integridad física y/o mental son derivadas por el Centro Emergencia Mujer – CEM o el Poder Judicial.

