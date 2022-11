Roberto Mosquera hizo autocrítica por derrota de Sporting Cristal: “Fue el partido más bajo en lo colectivo”

El DT de los 'celestes' reconoció que su equipo tuvo un bajo rendimiento, en parte, por la labor del 'Dominó'. (Video: GOLPERU)

Sporting Cristal perdió en condición de visitante contra Melgar de Arequipa en la semifinal ida de los ‘Play-Offs’ de la Liga 1 2022. El estadio Monumental de la UNSA fue el escenario de este cotejo que se definió por un doblete de Luis Iberico, para darle la ventaja al ‘Dominó’ de cara al duelo de vuelta. En ese sentido, el técnico de los ‘celestes’, Roberto Mosquera, se pronunció sobre su equipo y reconoció que no tuvo el mejor rendimiento.

“Hoy tuvimos que cambiar muchos hombres por faltas que ya conocemos. Hicimos un híbrido en el mediocampo y no funcionó por momentos. Pero no hay que deslucir, creo que Melgar hizo un buen partido”, fueron las primeras palabras del DT en conferencia de prensa.

De la misma manera, admitió que le hizo un seguimiento al elenco ‘rojinegro’ y que su baja producción en los últimos meses no iba acorde a su funcionamiento. “Antes del partido dije que Melgar tenía un problema de resultados, pero no de rendimiento. Vi todos los partidos de ellos y merecían más suerte de la que han tenido ahora. Mantienen un trabajo sostenido. No siempre Cristal juega mal, sino que a veces el rival lo supera. En este caso, creo que las dos cosas sucedieron. En tres años creo que es el partido más bajo que hemos presentado en la parte colectiva y soy el responsable”, dijo.

Sporting Cristal no tuvo muchas ocasiones claras de gol y padeció ante Melgar en Arequipa. (Club Sporting Cristal)

Cambios en el mediocampo

Sporting Cristal llegó a este encuentro con serias bajas, algunas de último minuto. Jesús Castillo por sanción, Martín Távara apartado por inconveniente extradeportivo, mientras que Yoshimar Yotún venía al límite y, tanto Jesús Pretell como Horacio Calcaterra, sufrieron problemas estomacales. De hecho, el capitán fue titular, aunque se improvisó en el mediocampo con el mismo ‘Calca’, junto a Leandro Sosa y Alejandro Hohbrerg. Los dos últimos, habituales extremos.

Justamente, el DT explicó este difícil panorama. “Tuvimos que hacer un planteo diferente. Cambiamos de sistemas varias veces dentro del partido. En otros momentos nos dio resultado y acá no fue así. El fútbol tiene estas cosa y hay que tener la fuerza mental para sostener estos momentos e ir con la misma ilusión a la vuelta”, sostuvo.

Pero eso no fue todo, ya que Roberto Mosquera consideró que estas variaciones afectaron al desempeño del conjunto ‘rimense’, que tiene su fortaleza en esa zona. “Tuvimos una volante alternativa, que nunca había jugado junta. El tema de Castillo también nos afectó, así como del otro volante (Távara). No es una disculpa, pero todos sabemos que Cristal es un engranaje que en el mediocampo no solo genera buenas defensas, sino que de ahí sale la cantidad de goles… ¡200 goles en tres años¡”, indicó.

Semifinal abierta

Finalmente, el estratega de 66 años dejó en claro que la semifinal aún sigue abierta y que el cuadro del Rímac no bajará los brazos, pues ha remontado varios momentos complicados, a pesar de contar con pocos días de descanso. “La llave no está cerrada. Cristal es un equipo que se ha levantado de situaciones más difíciles. Estamos acostumbrados a no tener buenos resultados y levantarnos. El cansancio es permanente, vamos a jugar cinco partidos en 14 días. No tenemos ninguna disculpa”, cerró.

El DT se expresó por las bajas que afectó el rendimiento de Sporting Cristal y del segundo duelo en Lima. (Video: GOLPERU)

Y es que Sporting Cristal tenía la consigna de conseguir una victoria en Arequipa que le permita llegar con más tranquilidad a la vuelta. De hecho, el encuentro se tornó, hasta cierto punto, parejo, aunque luego Melgar empezó a complicar por el juego aéreo. Fue así como llegó el primer gol de Luis Iberico a los 65′. Y su segundo tanto no demoraría en llegar, ya que a los 77′ aprovechó un rebote en área rival para colocar el 2-0 final.

DATO:

El cotejo de vuelta entre ‘celestes’ y ‘rojinegros’ se jugará este domingo 6 de noviembre a las 15:00 (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

