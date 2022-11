Corte Suprema reprogramó audiencia de casación del caso Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia

Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. | Foto: Agencia Andina

Este lunes 31 de octubre, la Corte Suprema anunció la reprogramación de la revisión del expediente del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Como se recuerda, la citación estaba agendada para este miércoles 2 de noviembre, pero los jueces, cambiaron la fecha sin mayores detalles.

Por otro lado, la Sala Penal Permanente liderada por el juez César San Martín, indicó que en la nueva citación, se evaluará la casación interpuesta por la expareja presidencial, quienes están involucrados en un supuesto caso de lavado de activos.

Asimismo, informaron que ambos procesados, fueron notificados sobre este cambio de fecha el pasado viernes 28 de octubre, a través de un documento oficial y un comunicado que publicó el Poder Judicial en su página web y sus redes sociales oficiales.

Segunda Sala Constitucional.

Del mismo modo, indicaron que el motivo de esta próxima cita, sería una “licencia del magistrado”, aunque todavía no se sabe de quién se trata. Hasta el momento, la Corte Suprema no ha revelado cuándo se dará esta revisión, por lo cual los involucrados se encuentran a la expectativa de la nueva disposición de las autoridades pertinentes.

Casación

Es importante indicar, que la casación interpuesta por Humala Tasso se basa en cuestionar la tesis de la Fiscalía sobre presuntos aportes ilícitos a las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011 respectivamente.

Durante esa época, la ley peruana no consideraba los abonos como delitos y sobre el tema, la respuesta del Ministerio Público es que a través de un debate público se decidirá si los aportes irregulares o clandestinos a las campañas electorales pueden ser considerados como delito de lavado de activos.

Sin embargo, se debe considerar, que la importancia del análisis de esta casación radica en que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exmandatario de la República Pedro Pablo Kuczynski también están involucrados en situaciones judiciales similares, que los adjudican los mismos delitos.

Por su lado, la defensa lega de les políticos mencionados e investigados alega que los aportes ilícitos a las campañas presidenciales no pueden ser tipificados como lavado de activos debido a que ese dinero no se ‘limpia’, sino que se gasta en la coyuntura electoral, en los diversos rubros que implican estas campañas masivas.

Pero, debemos considerar, que en contraparte, la Fiscalía explica que sí se produce delito al esconder a los electores y a los órganos correspondientes el origen de los fondos que se utilizan, lo cual la normativa peruana deberá evaluar.

Expresidente es uno de los testigos claves en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil Abr 10, 2011

Alejandro Toledo

Hace aproximadamente dos meses, desde Estados Unidos, se indicó que el expresidente Alejandro Toledo rendirá su declaración ante el Poder Judicial en el marco de una nueva audiencia por el caso de lavado de activos que se le sigue al exmandatario Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.

Durante esta diligencia que se llevó a el pasado 22 de agosto de manera virtual en el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado, la magistrada remitió un acta al Consulado del Perú de San Francisco, en el estado de California, para notificar al exjefe de Estado que cumple arresto domiciliario en el país norteamericano.

Es preciso señalar, que Toledo Manrique se encuentra en los Estados Unidos a la espera del proceso de extradición solicitado por la justicia peruana por las investigaciones en torno al caso Odebrecht y su citación se basa a un presunto apoyo económico que llegaba desde Venezuela, a través de valijas diplomáticas, para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006.

