“Tengo más cerebro y mejor apellido que todos”, el audio viral de una profesora de la UTP que discriminó a sus alumnos

La docente Demy Thais Diez Canseco Pérez fue separada de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) este viernes tras la publicación de un audio registrado durante una clase en la que emitió comentarios clasistas contra sus alumnos. En el registro, la profesora de Derecho en la sede de Chiclayo les increpa por una supuesta queja hacia su desempeño pedagógico.

“Soy una persona joven, yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado un poco más. Pero no es justo lo que ustedes me han hecho hoy. ¿Qué piensan, ustedes, que con eso no me van a contratar? Yo no vivo de la UTP”, espetó.

“Dicen que no han aprendido (…) El dinero no me falta. Puedo gastar 100, 200, 1,000 soles en un día, más de lo que gano acá. No se han dado cuenta el apellido que yo tengo. Hoy sí estoy siendo muy orgullosa. Tengo más apellido que todos”, continuó.

El audio fue ampliamente compartido en plataformas sociales, razón por la cual la UTP inició una investigación y decidió cesarla. “La UTP expresa su total rechazo ante los comentarios realizados por una docente del campus Chiclayo al dirigirse a los estudiantes. (...) se ha tomado la decisión de separar a la docente”, se lee en un comunicado enviado a La República.

Diez Canseco Pérez obtuvo su maestría en la Universidad César Vallejo, con el grado de maestra en Gestión Pública. Sin embargo, no completó su doctorado, según Expreso.

Además, ha trabajado en la Contraloría General de la República y actualmente labora dictando el curso de Derecho de Personas en el mencionado centro de estudios en la Facultad de Derecho, cuyo decano es Luis José Diez Canseco Núñez.

Tras la publicación del audio, algunos usuarios la buscaron en redes para increparla en comentarios vertidos en sus fotos y publicaciones.

Antecedentes

No es la primera vez que se registra una situación afín en esta universidad. En abril, otro docente fue señalado de discriminar a un alumno con discapacidad auditiva.

“Trabajar en minería es un trabajo muy duro, si a ti te gusta estar en las fiestas, socializar, estar con los amigos, no te metas, pero si eres un poco autista sí pues normal”, dijo en docente quien se refirió a estas personas con habilidades diferentes como signo de burla y en tono sarcástico.

