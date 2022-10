Quién es Luis Quito, el médico involucrado en el escándalo del ‘pitufeo’ del exministro de Salud Jorge López

El nombre del conocido Dr. Quito tomó protagonismo en estas últimas horas y no necesariamente por alguna campaña de salud en sus establecimientos, sino porque estaría involucrado en el escándalo del ‘pitufeo’ junto al exministro de Salud Jorge López.

El último domingo, el programa Punto Final evidenció cómo es que el ex titular de la cartera del Minsa utilizaba a sus trabajadores más cercanos para que le hicieran diversos depósitos a la cuenta bancaria de la madre de sus hijos. En total fueron más de 98 mil soles, los cuales fueron usados para la compra de un departamento en el distrito de Jesús María. Aquí el empresario también giró un depósito de 70 mil dólares a la expareja de López.

¿Quién es Luis Quito, el médico y empresario involucrado en un escándalo en el Minsa?

Luis Quito es un próspero empresario dedicado al rubro de diagnósticos por imágenes, el cual tiene alrededor 40 locales entre Lima y provincias.

A través de su página de LinkedIn, él menciona que realizó sus estudios de medicina humana en la Universidad Autónoma de Guadalajara (México). Con especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es abogado con maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Es fundador y miembro activo de la Sociedad Peruana de Ecografía y expresidente del Comité Científico. Igualmente, fue Presidente y es miembro activo de la Sociedad Peruana de Densitometría ÓSEA Clínica (SOPEDENOC). Cuenta con más de 30 años de experiencia, tiene una cadena de clínicas, centros médicos y policlínicos ubicados en los diferentes distritos de Lima, Callao y a nivel nacional como en Ica, Trujillo y otros.

Empresario Luis Quito estaría involucrado en caso 'pitufeo'

Incluso, en el 2015, el Colegio de Periodistas del Perú lo condecoró con la medalla “Libertad y Verdad” que le otorgó esta institución, que dirigió la decana Rosa Reyna Peláez. Esta ceremonia se realizó en la sala Miguel Grau del Congreso de la República, con motivo de celebrarse el 35 Aniversario del CPP.

“¡Justo reconocimiento al “Amigo del pueblo”!”, es lo que se leía entre su hoja de vida que presentó en esta conocida plataforma digital.

¿Por qué está relacionado con el escándalo del exministro Jorge López?

Como lo hemos detallado líneas arriba, el doctor Luis Quito realizó un depósito de 70 mil dólares a la expareja de López, identificada como Dervy Apaza Meza, quien es la madre de los hijos del funcionario. Esto no llamaría la atención si es que dichos depósitos no se habrían realizado los mismos días en que los trabajadores del ex titular del Minsa también hacían esas transacciones financiaras.

Según comentó Jorge López, este depósito sería porque su esposa vendió un tomógrafo a la empresa de Luis Quito. Ante esto, el abogado de la Empresa Dr. Luis Quito, Carlos Obando, conversó con Latina Noticias para explicar y dar más detalles sobre esta compra que ha generado suspicacias y que ahora es materia de investigación.

“Nosotros, a raíz de que ella es la propietaria de ese equipo tomógrafo, lo compramos. Este es un contrato de compraventa”, indicó Obando.

Ministro Jorge López fue destituido del cargo. Foto: Andina/Composición Infobae

Pese a esto y según el rastreo del origen del tomógrafo conduce a la ciudad de Huancayo. De acuerdo al jefe del departamento legal de Luis Quito, el equipo tecnológico de propiedad de la expareja del ministro López era utilizado en la clínica Rebagliati mediante un servicio de tercerización.

Obando también mostró el acta de conciliación al que llegaron López y su expareja, con fecha 8 de julio de 2022. En este, se precisa que durante la unión matrimonial se compró el tomógrafo. Asimismo, se acordó que López renunciaba al 100% del patrimonio sobre el equipo, quedando en su totalidad a favor de Apaza.

Recordemos que el último lunes, personal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder entraron a la sede principal de la red de centros médicos del doctor Luis Quito, ubicada en la avenida Grau, en La Victoria, para iniciar las diligencias e investigación por este caso.

