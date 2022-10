Ángelo Campos y su increíble atajada para salvar a Alianza Lima del empate de Ayacucho FC por Liga 1

El portero del cuadro 'blanquiazul' salvó de manera increíble el empate de Ayacucho FC. (Video: GOLPERU).

Alianza Lima vence por la mínima diferencia a Ayacucho FC con gol de Hernán Barcos. El equipo dirigido por Guillermo Salas mantiene su ventaja gracias a la gran actuación de Ángelo Campos. El arquero se mandó con atajadón para evitar el tanto de Nicolás Royón y empate de los locales.

Ocurrió a los 2 minutos del segundo tiempo. Robert Ardiles perdió el balón al borde del área ‘blanquiazul’, pero le quedó a un compañero. Juan Morales levantó el balón a las espaldas de la defensa y Nicolás Royón, quien le ganó en el duelo aéreo a Gino Peruzzi, conectó de cabeza.

No obstante, el delantero uruguayo no pudo anotar, pues el arquero Ángelo Campos reaccionó rápidamente, bloqueó el remate con las dos manos y mandó el esférico por arriba de su portería. Los jugadores de Ayacucho FC no creían que el ‘Mono’ haya evitado el gol.

Como si fuera poco, en la siguiente jugada, después de cobrarse el tiro de esquina, el arquero volvería a salvar a Alianza Lima. Ardiles centró y la redonda le quedó a Aldair Salazar dentro del área, el cual le pegó con derecha y encontró bien parado al número 1 ‘blanquiazul’ sobre su línea.

Ángelo Campos evitó el gol de Ayacucho FC.

Ángelo Campos viene siendo la figura de Alianza Lima y es que Ayacucho FC es el protagonista en el estadio Ciudad de Cumaná. Los dirigidos por Édgar Ospina tienen más la posesión del balón (68%) y han generado las ocasiones claras en sus cuatro remates a portería.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima se enfrentará a ADT en la última fecha del Torneo Clausura. Este partido se jugará el domingo 30 de octubre a las 15:00 (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival de turno viene de ganarle 2-1 a Academia Cantolao en Tarma.

Próximo partido de Ayacucho FC

Ayacucho FC se medirá a Academia Cantolao en el cierre de la segunda fase de la Liga 1. El cotejo está programado para el sábado 29 de octubre a las 15:30 (hora de Perú) en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

