Aldo Corzo será baja en Universitario por lesión y es duda para amistosos de selección peruana

Aldo Corzo sufrió una dura lesión ante Sport Huancayo y estaría baja por varias semanas.

Universitario de Deportes obtuvo un importante triunfo ante Sport Huancayo en un duelo válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. El desarrollo de este encuentro se tuvo que dar en dos partes debido al sensible fallecimiento de un hincha del cuadro ‘crema’. Sin embargo, no fue la única mala noticia, ya que se confirmó que Aldo Corzo será baja para el último cotejo ante UTC por lesión y su presencia para los amistosos de la selección peruana estaría en duda.

Esto fue confirmado por la cadena ESPN Perú, que a través de la periodista Vanessa Almenara dio a conocer los alcances sobre el tiempo de baja del defensor. “Es una baja que por lo menos va a tener tres semanas. Esto no solamente indica que se puede perder lo que resta del Clausura, sino que por ahí corre peligro la convocatoria para el amistoso con Paraguay. No se sabe si llegaría o no. Es un duro golpe”, indicó en el programa SportsCenter.

De la misma manera, la comunicadora informó los plazos que tendrá el futbolista para su recuperación. “Está con reposo absoluto siete días. En 10 días le van a quitar los puntos, pero de ahí tiene tres semanas hasta que termine de cicatrizar y tampoco puede hacer ejercicios”, agregó.

El lateral derecho sufrió un inconveniente físico ante el 'Rojo Matador' y la periodista Vanessa Almenara dio detalles al respecto. (Video: ESPN Perú)

Aldo Corzo y el momento de su lesión

El lateral derecho era titular en el reciente encuentro entre Universitario y Sport Huancayo. En eso, a los 12 minutos sucedió lo inesperado. El arquero del ‘Rojo Matador’, Ángel Zamudio, ejecutó un saque de meta que Jorge Murrugarra alcanzó a ganar por arriba. Sin embargo, en su intento por cabecear, el balón fue hacia atrás. Ahí, Corzo trató de ganar el balón dividido al igual que Federico Alonso, hasta que el uruguayo le propinó una patada en la nariz de forma casual a su compañero de equipo.

De manera inmediata, el jugador de 33 años quedó tendido en el césped, mientras que el ‘charrúa’, reconociendo con el brazo que no se percató que venía Aldo, pidió ayuda a los médicos del club para que se acercaran y lo atendieran. Justamente, en ese instante, empezó a brotar sangre de la nariz del carrilero por el fuerte impacto.

Las imágenes eran sensibles para la vista del espectador, por lo que el cambio era la vía más segura para que sea atendido. En ese sentido, Gerson Barreto ingresó cuatro minutos más tarde para ocupar ese puesto. En tanto, el seleccionado peruano, si bien se le vio caminando en la parte externa del campo, tuvo que ser llevado en ambulancia a una clínica más cercana para su atención.

El lateral derecho sufrió un impactante corte en su nariz tras choque con Federico Alonso. (Video: GOLPERU)

Baja en Universitario y duda en selección peruana

Como se mencionó líneas arriba, Aldo Corzo no estará para el duelo de la jornada 19 del Torneo Clausura cuando Universitario se enfrente a UTC en Cajamarca este domingo 30 de octubre. Con la clasificación asegurada a la Copa Sudamericana tras la victoria ante Sport Huancayo, el técnico Carlos Compagnucci podría utilizar al mismo Barreto para ese puesto o varias la alineación con una defensa de tres.

Pero eso no es todo, ya que se desconoce si la ‘Muelita’ estará apto para los amistosos que la selección peruana sostendrá ante Paraguay y Bolivia. El primero contra los ‘guaraníes’ será el miércoles 16 de noviembre en el estadio Monumental de Ate, mientras que el segundo ante los del ‘Altiplano’ se desarrollará tres días después en Santa Cruz.

DATO:

Aldo Corzo fue llamado por Juan Reynoso para los anteriores amistosos ante México y El Salvador. Sin embargo, no ingresó en ninguno, ya que el DT optó por utilizar a Luis Advíncula y Miguel Araujo en esa posición.

SEGUIR LEYENDO