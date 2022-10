Erick Osores hizo reveladora confesión de recordado ‘pacto de Lima’ entre Perú y Colombia de 2017

El periodista dio a conocer un suceso oculto referido al 'Pacto de Lima'. (Video: Fútbol en América)

Uno de los más grandes logros que tuvo la selección peruana en los últimos años fue la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Esto sucedió luego de un luchado proceso llevado a cabo por el técnico Ricardo Gareca y que se concretó con la vuelta a la cita mundialista luego de 36 años. Sin embargo, en la última jornada de dichas Eliminatorias, en el Perú vs Colombia, no solo hubo un empate entre ambos equipos, sino que además corrió el rumo que el resultado se dio para favorecerse entre ellos y perjudicar a Chile. Justamente, el periodista Erick Osores hizo una reveladora confesión.

“Voy a confesar algo. Esa vez Perú jugó en el empate con Colombia 1-1 y nosotros teníamos imágenes de plano cerrado de las conversaciones de la cancha. Y en un acto que no está bien, porque no hicimos lo que correspondía que es periodismo, pero miramos para otro lado y no pusimos las imágenes”, fueron sus primeras palabras en el programa dominical Fútbol en América.

En eso, el comunicador tuvo una discusión con otro panelista como Richard De La Piedra, quien no recordó que el hecho que se haya omitido esas imágenes en el programa posterior al mencionado partido. No obstante, Osores insistió en que eso podría haber sido una herramienta para que Chile reclamara los puntos. “No quisimos perjudicar y dar pie al rival de que nos complique. Esa vez pasamos por encima a la ética y ese día dijimos que si poníamos las imágenes, podíamos hundir a Perú porque podían ir al reclamo de Chile”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que el comentarista deportivo comentó que las escenas eran del propio programa y no de la transmisión del duelo. Además de reconocer que hicieron lo que les pareció correcto en ese momento. “Había imágenes de Fútbol en América, no de la transmisión. Hicimos mal, lo quiero reconocer públicamente. Estuve de acuerdo porque en ese momento, dijimos: ‘Metemos esta imagen, lo agarran los chilenos, se van al TAS y nos quedamos sin Mundial’. Y ¿sabes qué? No estuvo mal. Era lo que había que hacer”, sostuvo.

Radamel Falcao dialogando con Renato Tapia en el Perú vs Colombia del 2017.

Recta final de Eliminatorias 2018

Y es que la ‘bicolor’ tuvo un envión anímico con los tres puntos que les fueron otorgados por el TAS debido a la mala inscripción del paraguayo nacionalizado boliviano Nelson Cabrera a falta de tres jornadas de la culminación de las Eliminatorias Sudamericanas. Los chilenos también se vieron favorecidos, por lo que los dos elencos llegaron con opciones a las últimas fechas para luchar por el pase a la Copa del Mundo.

El combinado patrio le ganó a Ecuador en Quito por 2-1 y luego consiguió un valioso empate sin goles ante Argentina en La Bombonera. En tanto, la ‘Roja’ cayó ante los del ‘Altiplano’ por 1-0 y venció a los ecuatorianos 2-1 en Santiago. Por tal motivo, ambos siguieron con vida por la jornada 18.

Perú vs Colombia del 2017

A Perú solo le bastaba un empate con Colombia para tener un cupo al repechaje por el quinto lugar, mientras que a Chile solo le importaba el triunfo ante Brasil. Y si bien en un principio la contienda entre peruanos y colombianos fue reñida, luego de los goles de James Rodríguez y Paolo Guerrero, viendo que los ‘sureños’ perdían con el ‘Scratch’ por 3-0 y se quedaba sin Mundial, las dos selecciones bajaron sus pulsaciones y apenas se hicieron daño.

Una de las escenas que salieron a la vista del público en general fue cuando Renato Tapia conversó con Radamel Falcao en pleno encuentro. Lo mismo sucedió entre el ‘Depredador’ con el delantero ‘cafetero’. Ahora, no se pudo visualizar lo que se dijeron los futbolistas, pero lo que quedó en evidencia era que, posterior a ello, ningún equipo intentó generar peligro. De hecho, el empate clasificaba a los dos al Mundial (a la ‘blanquirroja’ le tocó la repesca), mientras que los chilenos se quedaban fuera de toda competencia.

James Rodríguez adelantó a los colombianos, pero luego Paolo Guerrero lo empató con un golazo.

