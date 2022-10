Jorge Montoya: “La OEA no debe interferir en los asuntos internos políticos del país”

Jorge Montoya no permitirá interferencia de la OEA en la política peruana | RPP TV

El pedido de Pedro Castillo de activar la Carta Democrática ha agudizado la crisis política en el Perú. El mandatario peruano ha hecho un llamado a la intervención de la OEA al acusar a la oposición de su gobierno de estar planificando un golpe de Estado que afectaría la gobernabilidad y estabilidad del país.

“La intención de recurrir a dichos dispositivos se debe y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en el Perú una sucesión de hechos y situaciones, por parte del Poder Legislativo, Ministerio Público y de otros órganos constitucionales, que en abierta contradicción con las disposiciones constitucionales y las normas que regulan la separación de poderes propia del Estado de Derecho, han configurado un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática del Perú”, indica la carta de Castillo Terrones a la OEA.

Ante esto, el congresista Jorge Montoya sostuvo que “la OEA no debe intervenir en los asuntos internos políticos del país, ningún organismo internacional. Cualquier país que se respeta guarda su autonomía e independencia en estos temas”, pese a que e año pasado pidió a este organismo que intervenga ante un presunto fraude en las elecciones peruanas donde Pedro Castillo se alzó como ganador.

En entrevista con RPP el vocero de Renovación Popular se incomodó cuando le recordaron este episodio y manifestó que en ese episodio nunca se refirió a un posible fraude, sino que denunció “irregularidades presentadas”, pero esta situación no tiene nada que ver con la actualidad.

Pedro Castillo ofreció un mensaje a la Nación.

“Sigo pensando exactamente lo mismo. Cuando hay que ir a aclarar las cosas, se va a aclarar las cosas. En este momento el Comité Permanente de la OEA para ver estos casos, que está integrado por el Perú, forma parte de una estrategia del Gobierno para defenderse y rehuir a la justicia. Lo que quieren es minimizar su situación para que no sea juzgado”, apuntó.

Montoya insistió que se debe informar a la OEA sobre las denuncias que tiene el presidente Pedro Castillo y que “ellos puedan analizar y bajo ese aspecto de análisis puedan tomar sus opiniones, pero nadie debe intervenir en la política interna de un país”.

“No he dicho que no los vamos a recibir (a la OEA), he dicho que envíen copia de la denuncia (contra Pedro Castillo) para que la tengan antes de que vengan y sepan qué buscar. No me he opuesto a que vengan acá, estoy hablando de lo que debe hacerse como país: inmiscuirse en la política interna es dañino; proteger los límites de un país, es correcto”, indicó.

Carta democrática

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la invocación para que se activen los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no obstaculizará las investigaciones que la Fiscalía de la Nación realiza contra el presidente Pedro Castillo y su entorno familiar y empresarial.

“La aplicación de la CDI no cuenta con la capacidad de modificar ningún curso de los procedimientos contemplados en el marco constitucional peruano, ni en los procesos de control y contrapeso entre los poderes del Estado. De igual forma, no tiene la potestad de resolver recursos legales presentados internamente como procesos judiciales o constitucionales en curso”, señaló en un comunicado.

SEGUIR LEYENDO