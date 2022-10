Dueño de la casa de Sarratea habría huído gracias a una llamada de alerta

Alejandro Sánchez se encuentra prófugo de la justicia.

Segundo Sánchez Sánchez es un prófugo de la justicia. La semana pasada la Policía Nacional del Perú junto con un grupo del Ministerio Público intentó dar con el dueño de la casa de Sarratea, lugar en el que el presidente Pedro Castillo habría usado de despacho. Las autoridades no lograron ubicarlo y, según un reportaje de Cuarto Poder, la policía cree que habría escapado gracias a una llamada de advertencia.

Se trata de dos fuentes que declararon al mencionado programa periodístico. Una llamada telefónica habría sido suficiente para anunciarle que las autoridades planeaban capturarlo. Esto al ser él un investigado por la Fiscalía por haber sido financista de la campaña de Pedro Castillo, así como presunto coordinador de la organización criminal que encabezaría el mismo presidente de la República.

La semana pasada se puso un marcha un operativo para allanar y detener a diferentes figuras vinculadas con el gobierno de turno, pero al llegar a la residencia de Sánchez Sánchez no lograron encontrarlo. Esto a pesar de que las autoridades se mostraron seguros de saber que el investigado se hallaba en su domicilio. Solo se encontró a sus familiares en un inmueble ubicado al sur de la capital.

Alejandro Sánchez se encuentra prófugo de la justicia. Foto: Grupo La República

La PNP también revisó los interiores de la casa de Sarratea donde “buscaron en las cocheras y en las habitaciones donde Pedro Castillo y sus familiares durmieron”. “En la casa encontraron a dos hombres, una señora y su hermana llamada Tania. Buscaron en todos los ambientes, pero ya se sabía que Alejandro Sánchez no estaba ahí”, se escucha en el reportaje.

Rehuye a las autoridades

Sánchez Sánchez confirmó que no se entregaría a las autoridades señalando que no había cometido ningún delito. Además, negó que se vaya a acoger a la colaboración eficaz por “no tiene nada que decir”. Por otro lado, el también chotano y amigo de Pedro Castillo señaló que no se iba a “autoincriminar” y que no iba a permitir que “estropeen” sus derechos. “Que me pongan las esposas y me humille. Eso jamás. ¡Sobre mi cadáver!”, recalcó.

“No he cometido delito y no tengo nada que decir para ser colaborador eficaz, el ser humano no es perfecto y cometemos errores. Si hubiese cometido algún delito, primero le pediría perdón a Dios, a mi familia y a todo mi país. Seguidamente, me entregaría a la justicia sin necesidad de que me busquen, pero no, como no soy culpable de nada, no lo haré”, manifestó a través de una publicación en Facebook.

Foto: Andina / Composición: Infobae Perú.

Muerto por horas

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha establecido en su sistema que Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del jirón Sarratea de Breña, habría fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en que el Ministerio Público llevó a cabo el operativo Valkiria II.

Según informó RPP Noticias, el médico Víctor Raúl Vargas Reyes, quien habría firmado el acta de defunción, ha negado ser parte de esta situación orquestada, presuntamente por Sánchez para evitar ser detenido preliminarmente, según la medida establecida por el Poder Judicial.

“No, esa información es falsa, yo no he certificado esa muerte. El 11 de octubre yo estaba en el aeropuerto, en Lima. Yo soy médico traumatólogo, yo no certifico fallecimientos. No tendría que figurar mis datos (en el acta de defunción), eso es lo que me sorprende”, señaló Vargas Reyes.

El hecho fue corregido horas después, pero se confirmó que Sánchez Sánchez no sería el único ciudadano cuya muerte había sido oficializada por las autoridades. Figuras como el propio presidente Pedro Castillo, el alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga o la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también habían corrido la misma suerte.

