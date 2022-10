Señor de los Milagros: fieles y devotos visitan iglesia de Las Nazarenas

Miles de fieles católicos asisten desde temprano a la Iglesia Las Nazarenas. Video: Carlo Fernández.

Desde las primeras horas de la mañana, cientos de fieles católicos llegaron hasta la iglesia de Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, en el centro de Lima, para reencontrarse íntimamente con el Señor de los Milagros, luego de dos años sin exposición debido a la pandemia del covid-19.

Acompañados de sus familiares, los fieles devotos del Cristo de Pachacamilla formaron largas filas para ingresar al interior del templo. Algunos adultos mayores llegaron hasta en silla de ruedas.

Los feligreses, acompañados también de sus pequeños hijos, llevaron ofrendas, flores y velas al pie de la sagrada imagen del Señor de los Milagros. En el recinto religioso escucharon misas y alabaron con cantos.

En un recorrido por el templo de Las Nazarenas, Infobae entrevistó a algunos fieles católicos, quienes le pidieron al Cristo Morado a que derrame bendiciones al país que se encuentra sumergida en una profunda crisis política y económica.

“Me siento muy contenta de ver nuevamente al morenito, nuestro Señor de los Milagros. Es tan milagroso y le agradezco mucho por estos bonitos momentos de estar junto a él”, dijo una emocionada devota.

Mientras hacía su cola para ingresar al templo, otra feligresa agradeció al Cristo Morado por brindarle de salud durante la pandemia. “Dios me ha dado mucha salud y por eso he venido hoy para pedirle que nos siga protegiendo, ya que he tenido la pérdida de muchos familiares”, comentó.

En las afueras de la iglesia de Las Nazarenas también se congregó un nutrido número de ambulantes que vendían desde estampitas del Señor de los Milagros hasta huayruros. En el recinto, también había una ambulancia para prestar los primeros auxilios a los asistentes.

Cese de la crisis política

Una octogenaria acompañada de su nieto pidió por el país y la paz del mundo, en especial para que cese la crisis política y económica que afecta a la vida de los peruanos.

“Después de dos años y cuatro meses he venido a ver a Dios a Las Nazarenas. A él he venido a pedirle por la salud de mi familia, por la paz en el mundo entero y que bendiga especialmente al Perú”, expresó la devota del Cristo de Pachacamilla.

En otra parte del templo, una feligresa, con voz entrecortada, dijo que el Cristo Moreno ha bendecido a sus hijos y nietos, por lo cual se siente muy bendecida. “Me siento fortalecida y bendecida porque no me he enfermado gracias a Dios. Hoy estoy con buena salud, pero le rezo mucho a nuestro Cristo para que llegue a todas las personas que lo necesitan, en especial a los que no encuentran trabajo”.

Próximos recorridos

El Señor de los Milagros saldrá en procesión el próximo martes 18, miércoles 19 y viernes 28 de octubre y finalmente el 1 de noviembre retornará a Las Nazarenas hasta octubre del próximo año.

Durante los cinco recorridos del Cristo de Pachacamilla, el Ministerio de Salud (Minsa) desplegará más de 500 brigadistas, como parte del Plan de Contingencia que ha elaborado el sector, con el fin de velar por la salud de las personas que asistan a la procesión que se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre.

Los brigadistas serán distribuidos en grupos equipados con medicamentos de emergencia y camillas rígidas para cualquier eventualidad dentro del despliegue. Ellos han sido debidamente capacitados en primeros auxilios y atenciones rápidas ante un escenario de desastre o emergencia.

