Perú Libre advierte moción de censura contra Lady Camones por priorizar denuncia contra Pedro Castillo

Perú Libre busca que se deje de lado la denuncia constitucional contra Pedro Castillo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. (Infobae Perú).

El último miércoles 12 de octubre, la congresista y vocera de la bancada Perú Libre, Kelly Portalatino, advirtió que su agrupación evalúa presentar una moción de censura contra la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, por dar prioridad a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo.

Según sostuvo la parlamentaria para Canal N, el mencionado grupo de trabajo ha desistido de atender la acusación que presentó Perú Libre contra la representante del Ministerio Público el pasado 22 de agosto. Ante ello, cuestionó que Camones no respete el orden de ingreso de acusaciones.

“El día de hoy he declarado de esa naturaleza (...). Ella tiene que respetar el ordenamiento de la prelación del ingreso de las acusaciones constitucionales. No solo estamos hablando de esta denuncia constitucional contra Pedro Castillo, estamos hablando que hay denuncias constitucionales como la que ha presentado la bancada Perú Libre el 22 de agosto y no se ha tomado en consideración”, señaló Portalatino.

En ese sentido, la vocera del partido oficialista indicó que Lady Camones “no le debe dar parcialidad a ninguna (acusación constitucional)”, dejando entre ver que el tema se inclina a intereses propios.

“¿Cuándo se pierde la imparcialidad y objetividad? Cuando, el día de hoy, la señora Lady Camones —como presidenta— manifiesta que la señora fiscal de la Nación recién hace el ingreso de la denuncia y la va a ver el viernes. ¿Qué estamos hablando? Y cuando nosotros solicitamos formalmente el documento, no toma consideración”, cuestionó Kelly Portalatino para el mencionado medio.

Por otro lado, la congresista se refirió a la denuncia contra el jefe de Estado. Señaló que ésta infringe el artículo 117 de la Constitución Política, por lo que la consideró “inconstitucional”.

“El artículo 117 tiene cuatro causales. Por lo tanto, quieren buscar la manera de generar una incapacidad moral porque no han podido con la vacancia. La bancada Perú Libre está respetando la gobernabilidad, el respeto a los poderes del Estado y al derecho a la verdadera democracia”, agregó.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. (Ministerio Público)

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sorprendió a todo el Perú luego que el último martes emitiera un mensaje televisado ante la ciudadanía donde indicó que dejaba en manos del Congreso de la República la responsabilidad de tomar las acciones correspondientes contra el presidente Pedro Castillo al acusarlo de tener graves indicios de liderar una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.

La representante del Ministerio Público sostuvo que Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Estos ilícitos estarían vinculados a la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petro Perú y a la licitación del Puente Tarata III.

Como adivinando los futuros ataques y cuestionamientos por el cumplimiento de su labor, la fiscal señaló que las investigaciones realizadas por su equipo son “siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso”.

“La corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, por ello, el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad”, puntualizó Patricia Benavides.

