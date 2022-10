Esto es Guerra: Ignacio Baladán renuncia en vivo al programa tras sufrir una fuerte lesión

Esto es Guerra: Ignacio Baladán renuncia al programa tras sufrir una fuerte lesión. (América TV)

Ignacio Baladán dejó a más de uno sorprendido al anunciar su renuncia a ‘Esto es Guerra’ debido a una fuerte lesión. Si bien, en los últimos días no se le ha visto competir muy seguido, este 05 de octubre comunicó en plena transmisión en vivo que se va a retirar del reality para poder salvaguardar su salud.

En los primeros minutos del programa, el uruguayo pidió un micrófono para poder dirigirse al público y contar que hace varios días viene sintiendo mucho dolor. Aunque no precisó con exactitud la zona lastimada, se sabe que es en la espalda. Por ello, el pastelero tomó la decisión de no seguir en el espacio televisivo para así comenzar con un tratamiento.

“Como todos saben, hace un par de semanas no estoy compitiendo mucho. Tuve un dolor muy fuerte, lo hablé con los productores y creo que la mejor decisión que puedo tomar ahora es retirarme para poder dar la imagen que yo siempre quiero dar acá, como hace seis años, espero poder regresar lo antes posible”, dijo el modelo.

Asimismo, reveló que su médico le recomendó no hacer actividades de alto rendimiento como saltar, correr, trepar, y más, por lo que se someterá a unas terapias. Incluso, indicó que sería también por su bienestar psicológico ya que le afecta no poder competir de la mejor manera.

“Puedo hacer mi vida normal, pero no puedo saltar, así que prefiero hacer mi rehabilitación, estar tranquilo también psicológicamente porque sí me afecta, así que prefiero dar un paso al costado. La verdad que no me gusta sentarme, no voy a seguir, prefiero retirarme y volver cuando me sienta al 100%”, señaló.

Ignacio Baladán se despide de EEG tras una fuerte lesión. (Captura)

Antes de retirarse del set, Ignacio Baladán no pudo evitar quebrarse y mostrarse muy apenado por dejar ‘Esto es Guerra’. “Siento una frustración grandísima, esto psicológicamente no hace bien para cualquier persona que hace deporte. Tengo que hacer mucha terapia y prometo dar mi 100%, dale tiempo al cuerpo que a veces pide un descanso, hay que escucharlo. Prometo volver para la final, voy hacer todo lo posible”.

Rápidamente sus compañeros se acercaron para darle un fraternal abrazo y los conductores Johanna San Miguel y Renzo Schuller le desearon una pronta recuperación. “Se va a extrañar al carismático Ignacio Baladán. Esperemos que de verdad se recupere pronto y regrese porque es pieza fundamental para cualquiera de los equipos y para el programa. La energía que irradia es importantísima”, expresó el presentador.

Cathy Sáenz habla del origen de Esto es Guerra

Cathy Sáenz es recordada por su participación como productora de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’ hace poco más de cinco años. La popular ‘Mamacha’ estuvo conversando con Giancarlo Granda en su canal de YouTube ‘Tiempo Muerto’ y contó cómo empezó a tener éxito el programa concurso que ahora tiene como conductores a Johanna San Miguel y Renzo Schuller.

“Cuando me llaman a mí, Combate todavía no estaba al aire. Igual, lo primero que hicimos no fue el reality. Primero hicimos ‘Dos para las 7′. Sacamos una fórmula que habían hecho en Argentina. Los lunes y martes se hacía un programa llamado ‘Divas’, de ahí uno dirigido a niños, pero no pasaban de los 8 o 9 puntos de rating. Los viernes quisimos hacer un programa de guerra de sexos para el fin de semana, sin pensar nunca en que sea una competencia directa a Combate”, indicó.

La también actriz señaló que junto a los miembros de producción se dieron cuenta que el reality de los fines de semana era el que tenía las mejores cifras en el rating, por lo que decidieron concluir con los otros formatos para que el ahora ‘Esto es Guerra’ se posicione de lunes a viernes.

Cathy Sáenz habló sobre el origen de Esto es Guerra y aseguró que no empezó como competencia de Combate. (YouTube)

