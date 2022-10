Abogado de Pedro Castillo: “La fiscal de la Nación solo quiere hacerle daño al presidente”

Abogado de Pedro Castillo califica allanamiento como un 'show' y espectáculo de la Fiscalía | Canal N

El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, denunció esta tarde que la diligencia realizada por la Fiscalía en la vivienda de la hermana del mandatario, en San Juan de Lurigancho, no ha sido legal y culpó a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de ocasionar el resquebrajamiento en la salud de su madre de 77 años, quien se encontraba en el lugar recuperándose de una operación al apéndice.

“Hubo un exceso de la Fiscalía, sobre todo en atención de la señora madre del presidente de la República, recién operada. Sabiendo el fiscal y teniendo conocimiento de que no está bien de salud, por lo que la han debido llevar de emergencia al hospital”, reclamó Pachas ante la prensa.

La defensa de Castillo Terrones reveló que los fiscales que llevaron a cabo el operativo no eran los fiscales designados por el juez. “Las pruebas que se han llevado no tienen ninguna relación al hecho investigado, que implica al nombramiento del señor ministro Juan Silva. No hay documento y los únicos que se han llevado son unos contratos, unos papeles que no tienen relación alguna”.

“Esto es un show, un espectáculo político en el cual la fiscal de la Nación lo único que ha querido es hacerle daño al señor presidente a través de su señora madre y la ha mandado al hospital. Ella fue operada hace dos días. La Fiscalía ha tenido conocimiento, pero pese a eso no ha sido respetada por los fiscales. Los responsabilizamos desde ya por la salud de ella”, acusó Eduardo Pachas.

Agregó que las pruebas que han incautado las autoridades “no tienen nada que ver con el caso de MTC, de Juan Silva y el hipotético caso del ‘Gabinete en la sombra’. No hay nada de eso. Se han llevado un voucher, el documento de la hipoteca de la casa de la señora y nada más”.

Asimismo, manifestó que la Fiscalía sigue “abusando y haciendo un daño al presidente utilizando a su madre, a la que han mandado al hospital”.

“El Congreso debe citar al Fiscal de la Nación. Yo pido que los congresistas llamen a la Fiscal y que ella explique. Deben citarla hoy mismo, ella debe responder por lo que ha hecho”, finalizó.

Pedro Castillo acusa a la Fiscalía

Mas temprano el presidente Castillo escribió en sus redes sociales un enérgico mensaje en el que califica de abusiva la intervención de la vivienda de su familia y que esto ha afectado la salud de su señora madre, quien un par de horas después tuvo que ser llevada hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde se encuentra internada.

Pedro Castillo califica de abusivo allanamiento de la casa de su hermana

La mujer de 77 años había sido operada hace dos días de apendicitis y ayer recién había retornado a su vivienda, pero una descompensación y baja suturación de oxígeno obligaron a los familiares a solicitar una ambulancia para su trasldo al nosocomio ubicado en Miraflores.

Madre de Pedro Castillo se encuentra internada en el Hospital Casimiro Ulloa | Canal N

