Obras inconclusas en las localidades de Cajamarca: “Le digo a Pedro Castillo que se acuerde de su tierra”

Obras inconclusas en las localidades de Cajamarca|VIDEO: Panorama

Los pobladores de las diferentes localidades de Cajamarca como Puña, Vista Alegre, entre otras, denuncian obras inconclusas de agua potable. La tierra donde nació el presidente de la República, Pedro Castillo, a quien un día decidieron apoyar, hoy se sienten abandonados. Sin agua y desagüe, infraestructuras sin ser terminadas y personas que reclaman un pago que no les llegaron a cumplir. Esto luego de que la Fiscalía decidió abrir una investigación contra el jefe de Estado por presuntamente liderar una organización criminal.

De acuerdo con el reportaje de Panorama, los más perjudicados ante ello han sido los pobladores. Al menos 454 habitantes del distrito de Anguía han sido privados de agua potable tras las investigaciones. “Yo quiero que el presidente Castillo se dé cuenta y que terminé todas las obras. “¿Qué falta?” El agua potable que venga para acá, no hay agua”, indicó un poblador.

La obra tuvo una inversión de más de 3 millones de soles y el cual debería beneficiar a tres localidades de Anguía. Por lo que se construyeron módulos con la finalidad de que llegue agua potable. Sin embargo, no se logró instalar por completo y se encuentran abandonados. Cabe recordar que, esta obra fue otorgada a la empresa de los hermanos Espino Lucana.

En las imágenes que Panorama muestra, se visualiza los módulos de servicios higiénicos olvidados, puesto que los pobladores no han utilizado porque no se encuentra en funcionamiento. Un inodoro, un caño y ducha nueva, pero no completamente instalada. E incluso estos establecimientos no cuentan con puerta. Otro de los vecinos informó que deben sacar de un pozo de agua turbias. Sin embargo, se ven en la obligación de cocinar y bañarse con ese mismo líquido.

Obras inconclusas en las localidades de Anguía. Foto: Panorama

Sin pago

Entre otras de las denuncias que dieron a conocer los pobladores fue que no les pagaron, a pesar de que fueron los encargados de realizar las obras para el Estado. Estos debieron ser cubiertos por la empresa que ganó la licitación; es decir por el consorcio de los hermanos Espino. A algunos se les debe hasta tres meses de trabajo.

“‘¿Ustedes han trabajado haciendo la obra?’ Todos los ciudadanos, no solo yo. ‘¿No les han pagado nada?’ No, todavía nos tienen una deuda (la empresa)”, mencionó otro de los vecinos de la localidad de Puña.

Vista Alegre

Otra localidad de Anguía afectada por las investigaciones del mandatario. Hace más de tres meses que los pobladores no ven a los trabajadores culminar con las obras que una vez soñaron y les prometieron. De acuerdo con la información de la Fiscalía, el alcalde de Anguía, José Nenil Medina, habría cobrado un monto a cambio de otorgar la obra a la empresa de Hugo Espino Lucana, quien como se recuerda es amigo de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama. Un contrato que solo perjudicó a los habitantes.

Pobladores de la localidad no cuentan con agua potable. Foto: Panorama

El proyecto consistía en un reservorio de agua en la parte alta de los cerros, pero al estar la obra inconclusa, no llega el agua a los módulos construidos. Cabe precisar que, se han colocado los artículos para ser utilizados, pero no lo más importante: el agua. Asimismo, la empresa de los Espino Lucana ha dejado a los pobladores en peligro, huecos que no están cubiertos, por lo cual cualquier ciudadano puede caerse.

Panorama recorrió las instalaciones de la Municipalidad de Anguía, pero solo evidenció inoperatividad tras la prisión preventiva que se le dictó contra su alcalde, José Nenil Guerrero. Un panorama desolador que pareciera que el presidente Castillo olvidó desde que ingresó a Palacio de Gobierno. Pobladores que piden calidad de vida a su paisano.

SEGUIR LEYENDO