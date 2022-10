Barcelona: polémica mano de Dumfries que pudo ser el empate ante Inter por Champions League

Mano de Dumfries que no fue cobrada en Barcelona vs Inter de Milán.

Barcelona cayó 1-0 ante Inter de Milán con gol de Hakan Calhanoglu, no obstante, el resultado puedo ser otro en el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Y es que en el complemento, el balón chocó en la mano de Denzel Dumfries y el juez ni el VAR cobraron el penal en el estadio San Siro. El técnico ‘culé' Xavi Hernández criticó el arbitraje tras la derrota.

Todo se inició a los 89 minutos de juego. Pedri metió un pase a las espaldas de los defensas para Sergi Roberto, quien centró en primera. Ansu Fati fue a luchar el balón aéreo con Denzel Dumfries y la pelota chocó en la mano del defensor holandés. Inmediatamente los jugadores ‘azulgranas’ reclamaron el penal, pero las acciones continuaron.

Fue a los 91′ cuando el esférico salió y el árbitro detuvo el partido esperando la información del VAR. En la repetición se notó que, en su afán de rechazar, el futbolista de Inter tocó la redonda con el brazo y los comentaristas de ESPN señalaron que fue penal. Pese a la revisión del video, decidieron no llamar al juez, por lo que el resultado no se movió en Italia.

La pelota chocó en la mano de Dumfries, pero el árbitro ni el VAR cobraron penal.

El DT Xavi Hernández, quien reclamó con señas la mano de Dumfries, se pronunció tras una nueva derrota en Champions League. “Estoy cabreado por la situación que nos tocó vivir. Es una injusticia, ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar porque no entiendo nada. A mí no me ha querido dar explicaciones al final del partido”, declaró para las cámaras de Movistar Plus.

VAR participó en Barcelona vs Inter

Si no participó en la jugada de la mano de Dumfries, el VAR tuvo dos intervenciones a lo largo del Barcelona vs Inter de Milán. Primero, evitó el cobro de un penal a favor de los locales tras poner en evidencia la posición adelantada de Lautaro Martínez.

Después, anuló el empate de los ‘azulgranas’. Pedri marcó el 1-1 en San Siro tras un centro de Ousmane Dembele, pero el video arbitraje llamó al referí porque, previamente, la pelota impactó en la extremidad de Ansu Fati.

Pedri anotó el empate en Barcelona vs Inter, pero fue anulado por VAR.

Barcelona se complica en Champions League

Los ‘culés’ cayeron por segunda vez consecutiva en la Liga de Campeones. Esta vez, Hakan Calhanoglu sentenció el partido en contra del conjunto español a los 47 minutos con un remate desde fuera del área. Con este resultado, Xavi Hernández y compañía quedaron relegados en la tercera casilla con tres puntos, lejos de Inter de Milán (6) y Bayern Munich (9), segundo y primer lugar del grupo C, respectivamente.

Así quedaría ubicado Barcelona en caso pierda con Inter de Milán.

Próximo partido de Barcelona

Barcelona chocará con Celta de Vigo en una nueva jornada de LaLiga Santander. Este partido se jugará el domingo 9 de octubre a las 14:00 (hora de Perú) en el Camp Nou. A diferencia de la Champions League, los ‘azulgranas’ atraviesan un gran momento en el torneo local y se ubican en la primera posición, superando a su clásico rival, Real Madrid.

Próxima fecha de Champions League

La revancha entre el equipo ‘culé’ y ‘nerazzurri’ no tendrá que esperar mucho, ya que en la cuarta jornada de la Liga de Campeones se volverán a enfrentar, pero esta vez en terreno español. Este choque está programado para el miércoles 12 de octubre a las 14:00 (hora de Perú).

