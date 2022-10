Elecciones 2022: congresistas piden a los ciudadanos ejercer su voto

Congresistas asisten a votar. Foto: Twitter

El día de hoy 2 de octubre, se llevan a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022 para conocer a los próximos gobernadores regionales y alcaldes distritales. En este sentido, diferentes funcionarios públicos llegaron hasta su local de votación para cumplir con su deber cívico.

A través de sus redes sociales, representantes del Ejecutivo y Legislativo dieron a conocer su presencia y participar de las contiendas electorales. Algunos congresistas tuvieron que viajar hasta su departamento de nacimiento para cumplir con su voto.

La legisladora de la bancada de Cambio Democrático, Ruth Luque, tuvo que viajar hasta la ciudad de Cusco para realizar su voto. “Ya cumplimos con nuestro deber. Un día importante para nuestros distritos, provincias y regiones”, publicó en Twitter.

Otro de los congresistas que también se tuvo que trasladar hasta su ciudad natal es el de la bancada Integridad y Desarrollo, Hector Acuña Peralta. “Desde #Trujillo, ejerzo mi voto en este proceso electoral municipal y regional”, mencionó en su tweet publicado desde muy temprano.

Congresista Ruth Luque viajó hasta la ciudad de Cusco para cumplir con su deber cívico. Foto: Twitter

De esta misma bancada, la exministra de Educación y actual parlamentaria, Flor Pablo Medina, exhortó a los peruanos a cumplir con su deber. Además, agradeció a los miembros de mesa que ejercieron su labor, como también a los voluntarios.

“Gracias a los miembros de mesa que desde muy temprano cumplieron con su deber ciudadano y a los voluntarios que permitieron que se instalen las mesas para nosotros poder elegir a nuestras autoridades regionales/locales. Ejerzamos nuestro derecho de manera informada/responsable”, indicó.

El legislador Carlos Enrique Alva Rojas también agradeció a los ciudadanos que se encuentran realizando sus labores en estas elecciones. “Hoy domingo cumplí con mi deber cívico en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 que debemos honrar con nuestro voto y no ser ajeno. Gracias a todos los que están trabajando para que este proceso electoral se lleve de la mejor manera y garantizando la transparencia”, mencionó.





Horario de votación

Algunas personas aún no han asistido a votar, pero es importante conocer hasta qué horario puedes hacerlo. De acuerdo con la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tendrás que verificar tu lugar de votación y el número de aula a través de su página web, para que lo puedas realizar sin demorarte.

La ONPE anunció que todos los locales estarán abiertos hasta las 5:00 p.m. Por ello, debes tener en cuenta que debes asistir antes de ese horario, dado que luego no podrás entrar sin ninguna excepción y tendrás que pagar la multa de acuerdo con la entidad.

Si una persona no es miembro de mesa, pero hoy le toca asumir el rol, podrá inscribirse para recibir el pago luego de dos días de finalizadas las Elecciones 2022.

Multas

Las multas electorales por no ir a emitir tu voto en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 serán de un monto no mayor a 92 y no menor a 23 soles. De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la sanción será conforme al nivel de pobreza clasificado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

♦ “No pobres”: S/92

♦ “Pobres no extremos”: S/46

♦ “Pobre extremo”: S/23

